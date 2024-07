Entrevistamos a Mark Oliver Everett de Eels

Mark Oliver Everett, el inquieto y prolífico artista que bajo el nombre de Eels ha desarrollado una de las carreras más interesantes y consistentes de los últimos treinta años en el panorama musical, abarcando desde capítulos más introspectivos y delicados a intensos bocados de pop-rock salpicados por su enigmática impronta, está de vuelta con mucho que contar. En concreto, con un nuevo y radiante lanzamiento que, bajo el título de Eels Time! (E Works / [PIAS] 2024), viene a ahondar en el tono cálido y del todo reconocible de sus últimas propuestas, añadiendo de paso, un buen puñado de pequeñas grandes canciones que sumar a un inabarcable catálogo siempre en construcción. Hablamos con él sobre todas sus facetas y descubrimos que, bajo su aparente frialdad expresiva, se esconde un hombre movido por la ternura y los sentimientos más genuinos, como lleva tanto tiempo plasmando en su generosa y referencial obra.

Este ha sido un año realmente intenso para ti, con operación a corazón abierto incluida. ¿Cómo describirías tus últimos doce meses?

Bueno, creo que ha sido todo un poco extraño, pero ahora puedo decir que estoy bien. Con ganas de tocar y de que la gente escuche el disco nuevo.

En este nuevo trabajo de Eels, ahondas en la naturaleza de los anteriores, con canciones de tono reflexivo y algún que otro gancho más pop. ¿Cómo fueron surgieron las canciones de Eels Time! Y cuando sentiste que tenías material para un nuevo disco?

De algún modo, no lo piensas, vas componiendo y sumando canciones y cuando te das cuenta ya tienes un disco nuevo. Claro que tratas de que haya una coherencia, pero surge de una manera natural, sin un plan detrás.

Me ha gustado mucho “We Won’t See Her Like Again”. Tiene un toque Elliott Smith, suena frágil y cercana. ¿Cómo surgió?

Es curioso que me lo digas, porque un periodista francés señaló la misma referencia: Elliott Smith. Me gusta mucho y de hecho íbamos a hacer música juntos, pero después sucedió lo que todos sabemos. La canción nace de una línea de guitarra muy básica. No sé, quizás sea algo en el agua de Portland (risas).

La producción del disco, a cargo de Sean Coleman, Tyson Ritter y tú mismo, es bastante cuidadosa con los detalles, encierra muchos matices que se descubren a cada escucha.

Cada canción pide un trabajo diferente de producción, ya que las hay muy simples y otras requieren miles de vueltas hasta que das con la tecla. Imagino que se trata de esperar a que suceda la magia.

Has usado estudios de Los Ángeles y Dublín. ¿Por qué dos lugares?

La grabación de Dublín es para dos temas en concreto, ya que había oportunidad de hacerlas allí.

El single “Goldy” nace de una loca historia que involucra al productor Tyson Ritter.

Fue una de las últimas que compuse para el disco, y Tyson llegó con la idea de hacer una canción sobre un pez en una pecera, pero como ahora mismo no tengo ninguno, la compuse imaginando a uno de mis perros como si fuera ese pez (risas).

Admiro esa capacidad que tienes para expresar emociones crudas de una manera natural, sin sonar forzado o haciendo un papel. Lo detecto una y otra vez en tu música, y en este disco especialmente en “Sweet Smile”.

Si te digo la verdad, es algo que no sé ni cómo consigo o cómo me nace, pero es cierto que me siento cómodo expresándome con mi música.

La letra de “Haunted Hero” trata sobre tu afición a los superhéroes desde que eras pequeño. Tus letras tienden a ser muy personales. ¿Crees que uno de los grandes problemas de la sociedad es su falta de habilidad para comunicarse de manera natural y sin fingir ser quienes no somos en realidad?

Creo que en mi vida real me cuesta poco abrirme y mostrarme tal y como soy, por eso luego me resulta natural trasladarlo a mis canciones, aunque hay algunas que no son tan directas y hay que intuir de qué estoy tratando de hablar.

Tuviste la canción “And You Ran” guardada en un cajón hasta que tu amigo de la infancia Sean Coleman te animó a darle una oportunidad, al ver mucho potencial en ella.

Esto me ha pasado alguna vez, por ejemplo con “Jeannie’s Diary” del disco Daisies Of The Galaxy. Son canciones que escribí siendo joven y aunque a esa enseguida le vi potencial, a “And you Ran” siempre la consideré mala. Formaba parte de una demo de cuatro temas, y Sean me decía: “no es mala, solo tiene una producción nefasta”. Y muchas veces él me manda versiones de demos mías maravillosas, que parecen canciones nuevas. Éste fue el caso, así que la regrabé y renació.

“Lay With The Lambs” reflexiona sobre la gente que sigue el modelo vital preestablecido pero luego no parecen nada felices con sus vidas estándar: trabajo que odian, familia clásica y rutinas tediosas.

Yo he llevado esa vida en momentos puntuales del pasado, pero en este caso no es una canción autobiográfica en el momento presente. A veces me salen así, otras me invento historias como es el caso.

Entiendo que debe haber un componente especial alrededor de “Time”, al ser la primera canción que terminaste tras la pandemia.

Fue especial porque fue la primera vez tras ese periodo tan difícil, en el que me junté con mis músicos a hacer música en la misma habitación. Compusimos en remoto durante la pandemia y fue bastante efectivo, funcionó bien, pero claro, no tiene nada que ver con las miradas, gestos y vibraciones que surgen estando todos en el estudio, siempre es mucho más divertido.

El tema de la paternidad se abre paso en “I Can’t Believe It’s True”, donde hablas de tu hijo. ¿Dirías que es una canción feliz?

Es una canción sobre sentirte agradecido y tratar bien a tu baja autoestima.

¿Tienes planes para presentar este nuevo trabajo en directo?

Desde la pandemia, no hemos podido girar en condiciones, así que espero que con este disco podamos hacerlo, pero todavía es pronto para pensar en eso, si te soy sincero.

Tu autobiografía “Cosas Que Los Nietos Deberían Saber” fue un éxito tremendo alrededor del mundo, y en España no íbamos a ser menos. ¿Tienes intención de darle continuación a esta faceta artística?

He pensado en hacer una secuela porque ya ha pasado mucho tiempo desde entonces. El problema es que en ese libro hablaba de gente que ya murió, mientras que los protagonistas de mi libro actual están todavía vivos. Imagino que para publicar un nuevo libro, tengo que esperar a que todos los protagonistas estén otra vez muertos.

Acabas de lanzar tu decimoquinto disco, sacaste hace unos meses tu segundo recopilatorio de singles. ¿Cuál es el secreto para mantener una carrera tan larga y fructífera con todos los obstáculos que has ido encontrando por el camino?

Esta es mi frase para los artistas noveles: llamadme cuando hayáis sacado vuestro segundo recopilatorio. Es algo brutal; ya sólo el hecho de poder hacer un disco me parece una pasada, imagina quince. Que además esto sea mi trabajo, todavía me sigue pareciendo increíble.

Hablando de esos quince discos, ¿hay alguno por el que sientas especial predilección?

La verdad es que no, porque todos representan una parte de un todo. Siempre estoy concentrado en el disco en el que estoy trabajando y no miro mucho atrás.

Has participado recientemente en la película “Prisoner´s Daughter”, ¿cómo fue la experiencia y qué significa para ti actuar?

Fue muy divertido porque me saca de lo que normalmente hago. Es muy interesante analizar lo que ocurre en un rodaje y la gente no ve, todo el trabajo que hay que hacer con los actores y actrices. Me gustó mucho hacer algo así.

Recuerdo comprar vuestro primer álbum, Beautiful Freak, cuando era tan “normal” ir a las tiendas de discos para poder acceder a la música, y veros a todas horas con “Novocaine For The Soul” en la MTV entre, por ejemplo “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana y “Basket Case” de Green Day. ¿Cómo te sientes pensando en aquellos días tan locos?

Verdaderamente, fue todo una locura. De repente, me gustaba tener éxito tras encontrar tantas piedras en el camino, pero nunca me ha atraído el tema de la industria musical, el negocio, el interés por orientar una carrera para hacer dinero. Por eso, mi segundo disco, Electro-Shock Blues fue tan introspectivo, además de que nace de la muerte de mis familiares. Me siento orgulloso de haber hecho lo que quería en ese momento, aunque eso decepcionase a la industria y al sello donde publicábamos. Siempre he hecho lo que he querido en cada momento y por eso disfruto tanto componiendo todavía hoy en día.

