Entrevistamos a Mike Sain’t Louis, que lanzan ‘Tragicomedias del Señor Sombrero’

Mike Sain’t Louis es un grupo madrileño formado por Patry y Mike. Publicaron su primer álbum de estudio en 2016 y últimamente están dando mucho de qué hablar debido a que varios de sus temas se han viralizado en plataformas como Tik Tok y Youtube.

Hoy tengo el placer de estar con Mike y Patry, los dos artistas detrás del proyecto Mike Sain’t Louis. Un grupo que ha logrado llamar la atención no solo por su música sino también por sus letras que dicen las cosas sin pelos en la lengua. Gracias por acompañarnos hoy. Para empezar, contadnos cómo nació Mike Sain’t Louis.

Patry: Gracias a ti por recibirnos. Mike Sain’t Louis nació de una necesidad de expresarnos sin ningún filtro. Mike y yo somos amigos desde hace muchos años, y siempre hemos compartido una conexión muy profunda con la música. En nuestra adolescencia, componíamos, soñábamos con formar un grupo, pero no pasaba de ser eso, un sueño. Fue hace unos años cuando realmente decidimos tomárnoslo en serio y empezar a grabar nuestras propias canciones en casa. Ahí fue cuando el proyecto empezó a coger forma.

Mike: Sí, al principio era algo muy íntimo, algo que hacíamos para nosotros y nuestro círculo más cercano. Pero, cuando compartimos las primeras canciones, vimos que había una respuesta genuina. La gente conectaba con lo que decíamos, y nos dimos cuenta de que teníamos algo más que un simple hobby. Decidimos apostar por esto de verdad, pero siempre manteniendo nuestra independencia y autenticidad, algo que para nosotros es fundamental.

Patry: Exactamente. Siempre quisimos tener el control total de nuestra música, nuestras letras y nuestra imagen. Queríamos ser libres, y ser independientes nos ha dado esa libertad. Además, ambos sentimos que no encajábamos del todo en lo que la industria esperaba. Mike Sain’t Louis es, de alguna forma, nuestro lugar seguro donde podemos ser quienes somos y decir lo que pensamos sin tapujos.

Y esa autenticidad es una de las cosas que más destaca en vuestro trabajo. Vuestro álbum «Tragicomedias del Señor Sombrero» tiene un título que mezcla lo trágico con lo humorístico. ¿De dónde viene la idea y qué significado tiene para vosotros?

Mike: El título es un homenaje al Señor Sombrero de «South Park». Siempre nos ha encantado cómo ese personaje y la serie en general son capaces de tocar temas muy serios con un humor que, a veces, roza lo absurdo. Queríamos hacer algo parecido con el álbum, hablar de las cosas que nos afectan, pero sin tomarnos siempre tan en serio. Porque la vida, al final, está llena de momentos que son a la vez trágicos y ridículos. Y creemos que esa mezcla es lo que la hace tan interesante.

Patry: Además, cada canción del álbum representa una pequeña tragicomedia. Desde la superficialidad de las redes sociales hasta los problemas más personales que nos afectan a todos, queríamos reflejar esa dualidad. El humor es una gran herramienta para hablar de las cosas difíciles. Por ejemplo, «Mi novio de Albacete» habla de la lucha por mantener una relación a distancia y la infidelidad de pareja , algo que puede ser muy doloroso, pero lo abordamos desde un punto de vista natural y sin complejos.

En vuestro trabajo hay una presencia muy clara de crítica social. Canciones como «El machirulo» o «Tan cateto» tocan temas como el machismo y la homofobia. ¿Qué os impulsa a abordar estos temas tan directos?

Patry: Yo siempre he sentido que hay muchas cosas que no se dicen, especialmente en el mundo de la música. Como mujer, he pasado por muchas situaciones en las que he sentido que no tenía voz, y la música es mi forma de alzar esa voz. «El machirulo» es una respuesta a todas esas pequeñas agresiones que vivimos las mujeres todos los días, esos comentarios y actitudes que nos intentan hacer sentir menos. Es una canción que nace de la rabia, pero también de la esperanza de que las cosas puedan cambiar.

Mike: Para mí, «Tan cateto» fue una forma de liberar muchas cosas que llevaba dentro. La homofobia es algo con lo que he tenido que lidiar durante gran parte de mi vida, y quería hacer una canción que no solo fuese un grito de protesta, sino también una especie de burla hacia esas actitudes retrógradas. Creo que la música es una herramienta muy poderosa para educar, para visibilizar, y nosotros queremos usarla para eso. No pretendemos ser perfectos ni tener todas las respuestas, pero sí queremos ser sinceros y dar voz a las cosas que nos importan.

¿De dónde vienen vuestras principales inspiraciones a la hora de componer?

Mike: Muchas veces vienen de experiencias personales, pero también de lo que vemos a nuestro alrededor. Somos muy observadores, nos fijamos en los pequeños detalles, en las conversaciones que escuchamos en la calle, en lo que la gente no dice. También nos inspiran otras formas de arte: el cine, la literatura. Nos gusta que nuestras canciones sean como pequeñas historias, que te lleven a un lugar concreto o te hagan sentir una emoción específica.

Patry: También nos inspira la gente. Las historias de otras personas, sus luchas, sus alegrías. Queremos que nuestras canciones sean un reflejo de la vida en toda su complejidad. Por ejemplo, «Rutina» es una canción que habla de esos momentos en los que tienes que enfrentar la realidad después de haber estado en una especie de burbuja. Es una reflexión sobre la madurez, sobre aceptar que a veces la vida no es tan glamourosa como esperabas, pero eso no significa que no tenga su belleza.

Vuestra presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, ha sido un gran impulso para vuestra carrera. ¿Cómo habéis vivido esa conexión tan directa con la audiencia?

Patry: Ha sido una sorpresa muy agradable. Al principio, no sabíamos cómo nuestra música sería recibida en TikTok, porque es una plataforma muy dinámica y con un público muy joven. Pero lo que descubrimos es que la gente quiere autenticidad. Cuando pones algo sincero ahí fuera, la gente lo siente y responde. Nos ha emocionado ver cómo nuestras canciones se convierten en himnos para otras personas, cómo la gente se apropia de ellas y las hace suyas.

Mike: También ha sido interesante ver cómo cada persona interpreta nuestras canciones de una manera distinta. TikTok nos ha permitido ver eso de una forma muy clara. Ver a la gente haciendo coreografías, usando nuestras canciones para hablar de sus propias experiencias, es algo increíble. Es una plataforma que nos ha ayudado mucho a conectar con nuestra audiencia, y a sentir que no estamos solos en lo que hacemos.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la que os habéis enfrentado como grupo independiente?

Mike: Yo diría que la falta de recursos. Al no tener una discográfica detrás, todo depende de nosotros, desde la grabación hasta la promoción. Hemos tenido que aprender sobre la marcha, hacer pausas, volver a intentarlo, y eso a veces es agotador. Pero, al mismo tiempo, nos ha hecho valorar cada pequeño logro aún más, porque sabemos todo el esfuerzo que hay detrás de cada canción, de cada concierto.

Patry: Sí, definitivamente es difícil, pero creo que también nos ha hecho más fuertes y más creativos. Cuando no tienes todos los medios, tienes que buscar formas alternativas de hacer las cosas, y eso nos ha llevado a aprender mucho. La independencia te da la libertad de hacer lo que quieres, pero también te enseña a ser resiliente, a no rendirte a la primera de cambio.

¿Qué consejo daríais a otros artistas emergentes que estén empezando y quieran seguir un camino independiente?

Patry: Que sean fieles a sí mismos, ante todo. Que no intenten complacer a nadie más que a ellos mismos, porque si no, perderán la esencia de lo que los hace únicos. La independencia es difícil, pero también es muy gratificante cuando haces algo que realmente te representa y que conecta con los demás.

Mike: Y también les diría que no tengan miedo de pedir ayuda. Nosotros hemos aprendido mucho de otras personas, de otros músicos, de amigos que nos han apoyado. La independencia no significa estar solo, significa tomar tus propias decisiones y encontrar gente que te acompañe en el proceso. Además, que aprovechen las herramientas digitales. Hoy en día, las redes sociales te permiten llegar a muchísima gente sin necesidad de grandes medios, así que hay que saber utilizarlas de manera inteligente.

Para terminar, ¿qué planes tenéis para el futuro cercano? ¿Podéis adelantar algo a vuestros seguidores?

Patry: Estamos trabajando en nueva música que nos tiene muy emocionados. Queremos explorar nuevos sonidos, salir un poco de lo que ya hemos hecho y ver hacia dónde podemos llevar nuestro estilo. También estamos preparando una gira para poder llevar nuestras canciones a más gente, y eso es algo que nos hace muchísima ilusión.

Mike: Además, estamos colaborando con otros artistas de diferentes disciplinas, como ilustradores y bailarines. Queremos que nuestros conciertos sean algo más que solo música, queremos que sean una experiencia que toque todos los sentidos. Estamos experimentando mucho y estamos muy ilusionados con lo que viene. Va a ser un año muy interesante para nosotros.

Muchas gracias por vuestro tiempo, Mike y Patry. Ha sido un placer charlar con vosotros y conocer más sobre vuestra historia y vuestra música. Estoy seguro de que lo que viene será impresionante.

Patry y Mike: ¡Gracias a ti! Ha sido un placer compartir un poco más de nuestra visión y nuestra música. Esperamos que a la gente le guste todo lo que estamos preparando, y nos vemos en los conciertos.