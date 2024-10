Kate Pierson – Radios & Rainbows (Songvest Records)

A la pizpireta Kate Pierson la tenemos en mente aporreando los teclados y cantando junto a Fred Schneider (cabezas más visibles del combo) en los legendarios The B-52’s, banda reverencial de los sonidos nuevaoleros que tiraba de sentido del humor a ritmo de disco y punk. Además de hacer historia en el pop con canciones como “Rock Lobster”, “Private Idaho” o “Give Me Back My Man” entre otros hits, Pierson ha ido colaborando con gente tan heterogénea como Ramones, Iggy Pop, David Byrne, y claro, aquella “Shiny Happy People” incluida en Out Of Time de R.E.M. que nos alegró el verano de 1991. Su voz es una de sus mejores armas, y ahora a sus setenta y seis años vuelve con nuevo trabajo en solitario Radios & Rainbows (Songvest Records, 2024) que, esperemos, tenga más repercusión que el anterior Guitars and Microphones (2015) que pasó con más pena que gloria.

Con su habitual estética colorista (en fotos que aparecen en su web parece que habite en un eterno fotograma de Mars Attack de Tim Burton), para la de New Jersey parece que el tiempo se ha detenido, y este nuevo lote de canciones es una fiesta. Sonido colorista y lleno de ritmos sintetizados, a la que su voz acompaña sin atisbo de cansancio.

Abrir con “Evil Love” es dejar el listón muy alto. Un ritmo pop que se deja acariciar por pequeñas dosis de jazz, y con la sombra de Kylie Minogue oteando el horizonte. Las pistas de baile están hechas para bailar joyas como “Take Me Back To The Party” (con unos punteos de guitarra muy Chic), la pulsión dub de “Pillow Queen”, y en “Every Day Is Halloween” Kate canta sobre un manto de guitarras dignas de Elvis Costello.

La briosa “The Beauty Of It All” rememora sus comienzos con una lozanía que ya quisieran muchos, mientras que el sophistipop bendice que existan canciones tan redondas como “Dream On” con una letra que guiña un ojo a la canción -lema de Patti Smith “People Have The Power”, y nos invita a que usemos ese poder para cambiar este mundo que no está para muchas fiestas. Un regreso más que notable.

Escucha Kate Pierson – Radios & Rainbows