Entrevistamos a Molchat Doma, que lanzan ‘Belaya Polosa’

El trío bielorruso Molchat Doma se ha convertido en un referente del post-punk y la darkwave, a pesar de las barreras del idioma y de su lugar de procedencia. La banda, conocida por sus atmósferas frías y letras llenas de nostalgia, ha sido un fenómeno global inesperado, tocando la fibra de multitud de fans a lo largo y ancho del planeta. Por aquí tuvimos la suerte de conocerlos gracias a las promotoras KOBMUSIC e Indypendientes, hace algunos años, cuando los trajo de gira por salas pequeñas, algo hoy impensable, debido a su éxito.

Hablamos con ellos sobre su último álbum Belaya Polosa (Sacred Bones 2024) los cambios que ha traído a sus vidas y el proceso de composición que les ha hecho crecer como banda. El 2 de diciembre estarán actuando en la Sala Apolo de Barcelona (entradas).

“Es genial cuando nuestro estado de ánimo coincide con el de los demás y la gente entiende y siente la música como lo pretendíamos”

Primero que todo, dejadme felicitaros por este nuevo trabajo, que os consolida aún más como una de las principales figuras internacionales en este género musical. Me ha encantado.

Muchas gracias. Nos alegramos de que te haya gustado.

En la nota de prensa que nos enviaron Muzikalia, se mencionaba que Belaya Polosa es un álbum marcado por el cambio. ¿Qué tipo de transformaciones personales y musicales influyeron en el nuevo disco de Molchat Doma?

Muchos factores influyeron, claro. La mudanza de nuestra ciudad natal, establecernos en Los Ángeles y el hecho de que pasaron cuatro años entre el álbum anterior y este nuevo. Naturalmente, en esos cuatro años cambiamos mucho como personas y ganamos más experiencia tanto en lo tocante a lo musical, como en el plano personal.

Habéis dado un salto cualitativo en cuanto a producción. ¿Qué os llevó a hacer este cambio en la producción? ¿Sentisteis que era necesario renovar el enfoque sonoro de la banda, o fue algo que sucedió de forma natural con los nuevos recursos y experiencias?

Creemos que es una combinación de todos esos factores, todos ellos mezclados influyeron en la grabación. Se trata de la experiencia ganada como banda y la aparición de nuevos recursos e instrumentos, lo que nos permitió lograr lo que queríamos.

En este álbum se exploran más los sonidos sintéticos y tienen un papel mucho más destacado que en trabajos anteriores. ¿Fue un desafío incorporar estos elementos sin perder la esencia minimalista y fría que caracteriza a Molchat Doma? ¿Cómo encontráis el equilibrio entre la nostalgia y la innovación en vuestra música?

Experimentamos mucho. Y nuevamente, teníamos muchos más recursos e instrumentos y la capacidad de conseguir lo que necesitábamos aquí para grabar el nuevo álbum. Teníamos todo a nuestro alcance y no tuvimos miedo de experimentar y de salir de nuestro espacio “cómodo” de un estilo musical ya creado.

“Naturalmente, salir de Bielorrusia y todos los eventos que sucedían en nuestro entorno nos afectó y expresamos parte de estos sentimientos en nuestra música, ya que, dejar todo atrás, la ciudad que nos vio nacer etc. fue uno de los momentos más difíciles y serios de nuestras vidas”.

Los temas de Belaya Polosa giran en torno al cambio y la incertidumbre del futuro. ¿Cómo se conectan estos temas con sus experiencias personales, desde el éxodo de Minsk hasta asentarse en Los Ángeles? ¿Es este álbum una forma de canalizar esas emociones?

Sí, así fue. No había certeza sobre el futuro con todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Naturalmente, salir de Bielorrusia y todos los eventos que sucedían en nuestro entorno nos afectó y expresamos parte de estos sentimientos en nuestra música, ya que, dejar todo atrás, la ciudad que nos vio nacer etc. fue uno de los momentos más difíciles y serios de nuestras vidas.

¿Cómo es la vida en Los Ángeles para Molchat Doma? Me imagino que debéis extrañar a vuestros amigos y familia de vuestra ciudad natal. ¿Creéis que algún día podréis volver a vuestro país y que se pueda vivir allí como en cualquier otro país europeo?

Nos gusta Los Ángeles como una ciudad completamente diferente, en un país completamente distinto a lo que conocíamos. Aquí suceden muchas cosas interesantes e increíbles. Y, por supuesto, extrañamos nuestra ciudad natal, amigos, familia y lugares favoritos. ¿Quién no quiere regresar a su ciudad natal? Esperamos que podamos regresar a casa cuando sea el momento adecuado.

Al escuchar la producción de Belaya Polosa, no puedo evitar notar el contraste entre la crudeza de vuestras grabaciones anteriores y este brillo digital. ¿Cómo pensáis abordar este álbum en vuestras presentaciones en vivo? ¿Habrá menos guitarras, dando más protagonismo a los sintetizadores?

El nuevo sonido en nuestras nuevas canciones no dejará que la guitarra sea menos prominente, la guitarra tendrá el mismo protagonismo que siempre. Los arreglos en vivo serán muy interesantes. Definitivamente te sorprenderás cuando escuches el nuevo álbum en directo. También tocaremos todos nuestros antiguos éxitos, no renunciamos a ellos.

El álbum tiene una energía inconfundible que me recuerda a vuestros mejores momentos en vivo. Considerando lo memorables que han sido vuestros conciertos, como el inolvidable en el Wurlitzer Ballroom de Madrid (España) en 2019, ¿cuánto del espíritu de vuestros shows en vivo influyó en la composición y producción de este álbum?

Es difícil decir cuánto influyó exactamente. Definitivamente tuvo algo de influencia, pero pensamos más en los conciertos en vivo durante los ensayos del nuevo material. Eso sucede después de que el álbum está escrito, cuando estamos armando una nueva lista de canciones. En este momento es difícil incluir todo porque queremos tocar casi todas las canciones de todos los álbumes, pero debido a los límites de tiempo, tenemos que acortar significativamente la lista.

Habéis ganado una enorme base de fans en todo el mundo desde que empezasteis como banda, aunque el verdadero salto se dio cuando firmasteis con Sacred Bones Records. ¿Cómo ha influido esta nueva fama en vuestro proceso creativo? ¿Sentís una mayor responsabilidad al componer o buscáis manteneros fieles a vuestra esencia sin considerar las expectativas externas?

Sí, definitivamente. Desde que empezamos a trabajar con Sacred Bones, hemos crecido significativamente, ya que son un equipo de profesionales con quienes nos encanta colaborar. En cuanto al álbum, simplemente hicimos lo que nos gustaba. Y es genial cuando nuestro estado de ánimo coincide con el de los demás y la gente entiende y siente la música como lo pretendíamos. De hecho, este es uno de nuestros objetivos en los conciertos: hacer que la gente entienda nuestra música, sin tener que cambiar nuestros parámetros musicales.

También tuve la oportunidad de veros en vivo en Seattle en 2022, mientras visitaba la ciudad con mi pareja. El lugar estaba lleno de gente saltando y disfrutando de vuestras canciones. Normalmente, el mercado musical anglosajón es difícil de conquistar si no cantas en inglés. Esto no ha sido el caso para vosotros. ¿Qué misterioso secreto creéis que tiene vuestra música que hace que la gente baile, incluso si no entienden las letras al principio?

Desafortunadamente, nosotros tampoco conocemos el secreto, ojalá hubiese respuestas lógicas para todo. Creo que se trata de capturar el estado de ánimo adecuado y del intercambio de energía.

Uno de los aspectos más resonantes de vuestra música es la capacidad de transmitir emociones profundas dentro de estructuras minimalistas y frías. ¿Sentís que con Belaya Polosa habéis ampliado vuestra paleta emocional o explorado nuevas formas de expresar estos sentimientos?

Creo que sí, porque las canciones de Belaya Polosa son bastante diferentes a las de los álbumes anteriores. Experimentamos más. Estamos muy contentos de las emociones que pudimos plasmar en este álbum.

La arquitectura brutalista siempre ha sido un símbolo estético importante para Molchat Doma. ¿Este nuevo álbum mantiene ese simbolismo o hay nuevos conceptos visuales que lo acompañan? ¿Cómo se entrelazan los paisajes sonoros y visuales en Belaya Polosa?

La estética se mantiene, como puedes ver en la portada del álbum. Conceptualmente, los nuevos elementos aparecerán más en el sonido que en lo visual. Quizás, después de todo, somos más una banda musical que un conjunto de arquitectos.

El público español tiene gratos recuerdos de vuestra visita en 2019, y definitivamente estamos ansiosos por volver a veros en vivo. He visto que tenéis una gira por Europa, incluso pasando por Portugal, pero desgraciadamente no he visto que haya fechas para España. ¿Tenéis planes de volver pronto para una nueva gira?

Sí, es cierto. Estamos planeando visitar Europa este otoño y hay algunas fechas en Portugal. Pero echa un vistazo, porque también tocaremos en Barcelona el dos de diciembre en Apolo, el 4 de diciembre en Oporto – Hardclub, y el cinco de diciembre en Lisboa – Val 1. Desgraciadamente parece que no tenemos más fechas en España ¡Nos vemos allí!

Finalmente, para aquellos que aún no han escuchado Belaya Polosa, ¿qué os gustaría que descubrieran o sintieran al escucharlo por primera vez? ¿Hay algún mensaje o atmósfera particular que os gustaría que los oyentes se llevaran de este álbum?

Solo que escuchen todo el álbum y traten de sentir y experimentar algo. Definitivamente seriamos muy felices si les evocase algunas emociones.

Muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Os gustaría enviar algún mensaje a vuestros fans españoles?

Solo quedar muy agradecidos por el apoyo. Esperamos veros en los conciertos en España y Portugal. ¡Gracias!

Escucha ‘Belaya Polosa’ de Molchat Doma