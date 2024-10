The Cure anuncia un concierto especial en Londres

A buen seguro los fans de The Cure estarán contentos por el final de año que nos está brindando el grupo con todas las noticias que están rodeando el que será su primer disco en 16 años, Songs of a Lost World que llega el 1 de noviembre.

Ya hemos podido disfrutar de sus canciones, «Alone» y «A Fragile Thing», con las que la banda de Robert Smith recupera el sonido de sus discos más oscuros para anticipar una obra sobre el final, un trabajo crepuscular del que daremos cuenta en profundidad.

El grupo británico había anunciado dos eventos especiales para presentarlo y hoy suma un tercero, un concierto en toda regla al que podrán asistir quienes compren su nuevo disco. Un show que se celebrará el 1 de noviembre en la sala Troxy de Londres que también será retransmitido por Youtube.

Según reza su nueva de prensa:

Reserva el nuevo álbum ‘Songs Of A Lost World’ en la tienda oficial de SOALW o en The Cure: Procurements Store antes del 16 de octubre para tener la oportunidad de acceder a las entradas. Si ya has reservado el nuevo álbum en cualquiera de estas tiendas, obtendrás acceso automáticamente.

Las entradas saldrán a la venta a las 15:00 h (hora británica) el 17 de octubre. Los códigos únicos y el enlace privado se enviarán a las 9:00 h (hora británica) el 17 de octubre.

Entradas y más información aquí.

* Reservar el álbum por adelantado no garantiza la compra de entradas, pero sí te da acceso a la venta. Ten en cuenta que esperamos una gran demanda para este espectáculo.

Dos conciertos más

The Cure ofrecerá dos conciertos especiales para BBC 6 Music y BBC Radio 2 a finales de este mes, antes del lanzamiento del disco. El legendario grupo grabará los sets exclusivos en el BBC Radio Theatre en el Broadcasting House de Londres, y versionará viejos clásicos junto con algunas canciones nuevas.

El set de la banda para 6 Music se emitirá junto a una entrevista especial con Huw Stephens el 31 de octubre, mientras que su sesión para Radio 2 se llevará a cabo frente a una pequeña audiencia el 30 de octubre y se emitirá en la emisora con Jo Whiley al día siguiente.

Para asistir de manera gratuita hay que solicitar una entrada a través de esta web.

El tracklist del disco

El grupo también ha confirmado el tracklist de Songs Of a Lost World: