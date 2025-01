Entrevistamos a Morgan por ‘Hotel Morgan’

La banda madrileña nos invita a adentrarnos en un paisaje sonoro que surge desde la intimidad de una remota isla de Noruega. Grabado en el emblemático estudio Ocean Sound, Hotel Morgan, su cuarto álbum, se nutre de un entorno en el que el mar y las montañas se entrelazan con la esencia creativa de Morgan. El resultado son once canciones que transitan con naturalidad entre el blues, el pop, el folk y la americana, alternando con libertad entre el inglés y el castellano, según lo dicta cada historia.

En esta entrevista, Morgan nos cuenta cómo este nuevo disco, un proyecto a la vez íntimo y ambicioso, marca un nuevo capítulo en su trayectoria. Con este álbum, la banda reafirma su lugar como una de las formaciones más auténticas del panorama musical español. Una vez más, demuestran que la música se puede hacer de otra manera: con cercanía, dedicación y el cuidado que ha definido cada uno de sus pasos.

Fieles a su espíritu independiente, este álbum reivindica el valor de lo tangible en un mundo dominado por la inmediatez. Desde el 26 de noviembre, el álbum está disponible en exclusiva en su página web, con acceso a una descarga digital anticipada para quienes reserven la edición física. El formato físico llegará el 31 de enero, coincidiendo con su lanzamiento en las plataformas de streaming.

“Es complicado conseguir una carrera larga, y tenemos que tomar las decisiones dentro de nuestras capacidades”

Es un placer hablar con vosotros, y enhorabuena por vuestro nuevo trabajo. Un dato fascinante sobre este proyecto es que fue grabado en Ocean Sound Recordings, un estudio situado en la costa norte de Ålesund, Noruega, y considerado uno de los más mágicos del mundo. ¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar en un lugar tan especial?

Nina: Cuando terminamos la gira anterior, empezamos a pensar en lo que queríamos hacer con el siguiente disco. Nos fascinó la experiencia de grabar fuera, convirtiendo el estudio en una especie de residencia creativa; nos encanta sumergirnos en esa «burbuja» que se genera al trabajar en un álbum. Si estás en un lugar donde también vives, es fácil no salir de esa burbuja.

Nos gustó tanto esa dinámica del disco anterior que quisimos repetirla. Teníamos algunas ideas pensadas para el estudio, pero está en particular surgió un día mientras volvíamos de una ciudad del norte de España. Vi unas fotos del estudio y pensé: «Tenemos que hacer esto posible». Así que decidimos subirnos a la furgoneta y lanzarnos a la aventura.

Al principio daba un poco de vértigo, pero por suerte todo salió bien. Fue un viaje literal: cogimos la furgoneta, tomamos varios ferris, cruzamos montañas, y finalmente llegamos al estudio. Llevábamos algunas ideas iniciales que el entorno nos permitió desarrollar tal como queríamos. Es un lugar que dejó una huella importante, no solo en el disco, sino también en nosotros mismos.

Noruega tiene una sorprendente tradición musical vinculada al country y a los sonidos americanos. Al escuchar Hotel Morgan, es inevitable conectar con estos estilos, especialmente en canciones como “Cruel” o “Arena”, esta última completamente acústica. ¿Creéis que el lugar donde grabasteis influyó en el sonido de este nuevo disco?

Nina: En realidad, no tuvimos mucho tiempo para explorar, ya que apenas salimos del estudio. Aunque sí recuerdo que fuimos a un pub en Ålesund y nos encontramos con unos chavales tocando en la calle, lo cual fue muy especial. Respecto a la música noruega, hablamos con una persona que trabajaba allí, pero él era muy joven y tenía un universo musical bastante diferente al nuestro. Nosotros estábamos completamente centrados en lo que queríamos lograr con el disco, ya que durante la preproducción definimos claramente el rumbo que queríamos tomar. El lugar era maravilloso para trabajar, pero me quedé con la espina de no haber explorado más la música local.

David Schulthess: El día que llegamos había un festival, pero la verdad es que teníamos unos horarios bastante ajustados. No tuvimos mucho tiempo libre para decir: «Hoy nos vamos de juerga». Solo contábamos con nueve días para grabarlo todo, y el tiempo estaba muy estructurado. Aprovechamos al máximo cada minuto en el estudio. Normalmente hay más días para trabajar, pero en esta ocasión solo tuvimos esos días. Después grabamos algunas cosas en Madrid, pero la mayoría se hizo allí. Once canciones en nueve días.

Nina: Hay que tener en cuenta que esos días los aprovechamos al máximo, fue un esfuerzo intenso. Por suerte, el entorno también favorecía el trabajo, ya que estábamos completamente rodeados de naturaleza. De vez en cuando nos escapábamos a dar algún paseo o a visitar algún fiordo…

Todos estos detalles se reflejan perfectamente en la calidad y calidez que acompañan a las canciones. Al escuchar el álbum, uno de los temas que más me sorprendió fue “Jon & Julia”, una de las últimas canciones del disco, interpretada por Paco López. Su sonido me retrotrae a los últimos trabajos de Arctic Monkeys.

Paco: Sí, en la base, un poco. Esa fue una de las ideas que trabajé con Nina, también en conversaciones con Martin, el productor. A medida que fuimos arreglándola, fue tomando más ese estilo, esa vibra. Recuerdo que fue en los últimos días, cuando estábamos montando las maquetas, cuando realmente vimos el potencial de esa canción. Surgió casi por accidente. A la hora de componer, no tenemos un estilo fijo ni algo que sea un «sí o no». Tenemos influencias muy diversas, pero no seguimos una línea editorial estricta.

Un estilo que habéis ido perfeccionando a lo largo de vuestros cuatro álbumes de estudio. Uno de los elementos imprescindibles, especialmente en vuestros directos, como el del WiZink Center hace dos años, es contar con la Golden Family. Al final, todas las canciones adquieren un estilo unificado cuando se llevan al escenario.

Juan: Totalmente. Lo importante es que usamos diferentes estilos, pero siempre pasándolos por nuestro filtro, y sobre todo, que logremos identificarnos con lo que estamos creando.

¿Cuál diríais que es el tema que más os ha costado sacar en este nuevo trabajo? ¿Hay alguna canción a la que le habéis dado más vueltas hasta conseguir el resultado final?

Juan: Yo creo que «Cruel».

Ekain Elorza: Sí, nos costó dar con ella.

Juan: En un universo paralelo, hay como tres estilos diferentes de esa canción.

Nina: Lo cojonero es decidir por dónde tirar. Hay otras canciones que tienen menos posibilidades de donde elegir, pero esta…

Juan: Como canción entera, sin duda.

Ekain: Normalmente, solemos tener varias ideas, y lo más difícil siempre es decidir cuál tomar.

Además, este tema es la segunda canción del álbum, y suele ser un tema que marca, más o menos, el sonido general del disco.

Nina: Sí, de hecho, podríamos considerarla casi como la primera canción del disco, porque con la intro tiene algo de eso: un toque de introducción, pero también de canción. Tiene su propia identidad, pero «Cruel» es realmente la primera del trabajo. Creo que marca bien el ritmo del álbum. El orden está muy bien pensado, las canciones están colocadas de manera natural. Lo mismo ocurre con los idiomas: hay canciones en español y otras en inglés, pero todo ha surgido de forma bastante natural.

Un bilingüismo que, al final, con el tiempo, se ha instaurado de forma natural en la dinámica de trabajo de la banda.

Nina: Al principio sí que parecía que iba a haber más debate. Nos decían que podría ser más difícil salir adelante si cantábamos en castellano. Nunca ha sido un problema para nosotros, pero afortunadamente ha dejado de ser un tema de conversación en los últimos años. Ahora se da por sentado que no es que prefiramos una cosa o la otra, sino que disfrutamos de ambas posibilidades.

«Hay canciones en español y otras en inglés, pero todo ha surgido de forma bastante natural»

Hace poco entrevisté a Hinds, y hablando con Carlota y Ana, justo tratamos este tema. Al final, cada canción tiene su propio camino, sobre todo a la hora de la composición.

Nina: Es así. Nosotros no sentimos la necesidad de decidir una cosa o la otra. Me ha hecho ilusión escuchar este disco y ver que para nosotros está bien cualquiera de las dos opciones. Cuando trabajamos en las canciones, no estamos pensando en qué idioma cantarlas.

¿Cuánto tiempo os ha llevado este trabajo? ¿Cuándo empezasteis a componer y trabajar en las primeras canciones?

Nina: Yo diría que desde marzo de 2024. Empezaría a contar desde ahí.

David: No ha sido tanto tiempo.

Nina: Lo hemos hecho todo en poco tiempo. Más o menos, desde marzo hasta junio estuvimos cocinando ideas y viendo qué salía.

Ekain: Julio y agosto fueron los meses en los que nos juntamos todos. En esos primeros meses, Paco y Nina estaban trabajando en las bases. En julio estuvimos casi todo el mes ensayando a diario y luego ya nos fuimos a grabar.

Un proceso corto pero intenso.

David: Nosotros veníamos de un disco anterior en el que tuvimos mucho más tiempo debido a la pandemia. Cuando sabes que tienes más tiempo, tiendes a dedicarle más horas.

Nina: Por suerte, tenemos la flexibilidad de poder elegir nuestros tiempos. Aunque, al final, siempre llegas tarde.

David: En los procesos creativos, siempre debes tener un deadline.

Nina: Es que hay tantas posibilidades, lo vimos en el trabajo anterior. En este caso, no dio tiempo a tanto.

Al final, el tiempo pasa volando. Justo preparando esta entrevista, iba a preguntaros por el concierto que ofrecisteis en el WiZink Center, pensando que era de este año. Al ver las fechas me di cuenta de que en enero cumple dos años, y yo pensaba que era de 2024.

Nina: A mí me pasa lo mismo. Han pasado tantas cosas desde que empezamos. Lo veo como si fuera un libro con muchos capítulos. Cuando miro atrás, es como leer un mismo libro, pero con historias diferentes.

Ekain: Estábamos recordando los conciertos en el Circo Price antes de que vinieras, y nos estábamos liando. Son tantas cosas que a veces es difícil hacer un mapa mental de todo.

Nina: Ahora estamos presentando el disco nuevo. Miras atrás y sientes orgullo, pero también muchas ganas por lo que está por venir.

Sobre todo al pensar en la música en particular, desde la pandemia ha aumentado la velocidad con la que se consumen los elementos culturales. Un grupo saca un trabajo nuevo, y al mes parece que ya está obsoleto.

Nina: Nosotros hemos tenido la suerte de hacer una gira de dos años y medio.

David: Es el tiempo que vivimos, es una circunstancia clara de la sociedad. Nuestro público, por el tipo de contenido que consume, es más longevo; está más acostumbrado al mundo analógico, aunque sea joven. Y nuestro nicho, con la gente increíble que nos sigue, también hace que estemos en su actualidad.

Ekain: A mí me da la impresión de que estamos casi al principio de nuestra carrera. Como banda, pensamos a largo plazo. No vamos por el éxito inmediato ni a rentabilizar al máximo nuestro trabajo, y creo que eso se refleja y se nota.

Las carreras a largo plazo son lo más difícil de conseguir en la actualidad, sobre todo construir bandas que sean capaces de permear en la cultura y que sus canciones se valoren a lo largo de los años. Por suerte y trabajo, vosotros lo estáis consiguiendo.

Nina: Por eso nos sentimos tan afortunados. El público trata de saborear lo que hacemos tal y como lo lanzamos. Desde el principio, siempre hemos querido contar una historia con cada disco, y sentimos que la gente que nos sigue lo recibe de esa manera. Quiere vivir ese viaje con nosotros, indagar en lo que hacemos. Tenemos la suerte de hacer giras muy largas, pasamos por una ciudad cuatro veces, y de puertas para adentro nos preguntamos si ya estarán cansados… Pero luego ves que no, que no hay problemas.

Somos muy afortunados por tener este público, y también nos encargamos de comunicar las cosas de esta manera. Consigues que la gente que te escucha esté en tu onda. Esto, para nosotros, es lo más bonito.

Además, vuestro conjunto siempre se ha caracterizado por un enorme proceso de interdependencia y autogestión.

David: Lo único que tenemos externo es el booking, el manager y la editorial.

Ekain: Lo hacemos todo a nuestro ritmo. Intentamos estar al margen de esa velocidad.

Nina: Sería un error de nuestra parte intentar meternos a la fuerza en un sitio en el que no nos nace. Además, no vemos la necesidad. Somos muy conscientes de dónde estamos y qué queremos conseguir: sacar este disco y luego otro. No podemos pensar en los próximos cinco, es paso a paso. Es complicado conseguir una carrera larga, y tenemos que tomar las decisiones dentro de nuestras capacidades.

Como decía antes, gran parte de todo esto es gracias al público que nos sigue. En la última gira, veíamos cómo los padres venían con sus hijos, gente muy joven, parejas… Un público muy amplio. Esto es una de las cosas que más ilusión nos hace. Nosotros no hacemos temas para adolescentes, aunque nos puedan escuchar, porque no somos adolescentes. Pero sí nos hace mucha ilusión ver que viene gente joven a nuestros conciertos, porque ves que la música fluye por sí sola y nuestras canciones llegan a muchos tipos de personas.

Un tema realmente interesante es el propio lanzamiento de Hotel Morgan. Un disco que primero se pone a la venta en formato físico, y meses después estará disponible en las principales plataformas de streaming. ¿Cómo surgió esta idea?

David: Nosotros hicimos un lanzamiento de preventa, tanto físico como digital, el 26 de noviembre. El 31 de enero podrás escucharlo en las plataformas de streaming, pero si has hecho la precompra, el vinilo o el disco llegarán a tu casa directamente desde nuestra tienda. Si entras a la web y compras el disco, te llegará el 31 de enero, pero desde el momento en que lo compres, podrás escuchar la versión digital. Es una manera de darle valor a la música y al formato. Creo que funcionará bien, especialmente por el tipo de público y oyente que tenemos.

Nuevas maneras de dar valor a un trabajo. Al final, se necesita un esfuerzo colectivo, y cada vez más artistas llevan a cabo este tipo de campañas. Este año entrevisté a Gorka Urbizu, quien también realizó un lanzamiento realmente increíble: de la noche a la mañana, sin ningún tipo de publicidad. Rufus T. Firefly, en su último trabajo, también hizo algo parecido. Al final, todas estas decisiones son necesarias para poner en valor el arte, la cultura y, sobre todo, las canciones.

David: Y también superar las limitaciones. Teníamos el disco terminado desde principios de noviembre, pero para que salga en vinilo, tenemos que esperar hasta enero por los tiempos de fabricación. Queremos sacarlo, pero no queremos regalar lo que nos cuesta nuestro tiempo y trabajo. Le queremos dar valor, y el que quiera consumirlo y apoyarnos, lo puede hacer.

Nina: Luego está el hecho de que se ha cogido esta costumbre de disfrutar de la música de forma gratuita, y en otros tipos de arte no se tiene tan interiorizado. Las formas de consumo en la música siempre van a la cola, y parece que esta es una manera de intentar ponerle valor a nuestro trabajo.

Ekain: Si no le damos valor nosotros, ¿quién lo va a hacer? Rufus T. Firefly, por ejemplo, con su anterior trabajo, hicieron algo parecido. Es más, empezaron a girar antes de que el disco saliera. Estos procesos son preciosos.

Ha sido todo un placer poder hablar con vosotros. Por último, me gustaría preguntaros por la portada. Una fotografía preciosa que creo que representa a la perfección todo el contenido de este trabajo.

David: Nuestro amigo Alain, que tiene un estudio de diseño gráfico, vino a Noruega unos días para hacer fotos para este último disco.

Nina: Ålesund es una ciudad muy cerca de donde estamos, con una historia arquitectónica súper interesante. Recorrerla no te lleva mucho tiempo y es una experiencia increíble. Es muy bonita. Ya teníamos una idea, estuvimos trabajando y cambiando cosas, hasta que dio con este edificio. Él lo vio y, de repente, dijo: «¡Pum! Yo tenía otra idea en la cabeza». Incluso compramos una maqueta del edificio. Trabajó en esta idea y, cuando nos la envió, dijo: «Creo que he dado con algo». Y listo.

Toma nota de las fechas de Morgan:

14-15 MAR | SEGOVIA – Teatro Juan Bravo

22 MAR | BADAJOZ – Teatro López de Ayala (Entradas a la venta próximamente)

4 ABR | VIGO – Teatro Afundación (Entradas a la venta el 13/12)

5 ABR | A CORUÑA – Teatro Colón (Entradas a la venta el 13/12)

12 ABR | GUADALAJARA – Teatro Buero Vallejo (Entradas a la venta próximamente)

25 ABR | BARCELONA – Palau de la Música Catalana @festival_millenni

26 ABR | BILBAO – Euskalduna

2 MAY | LA LAGUNA (TENERIFE) – Paraninfo Universidad de La Laguna

3 MAY | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – Auditorio Alfredo Krauss

10 MAY | GIJÓN – Teatro La Laboral (Entradas a la venta 17/12)

16 MAY | ELCHE (ALICANTE) – Gran Teatro (Entradas a la venta próximamente)

17 MAY | ZARAGOZA – Auditorio Zaragoza

23 MAY | IRUÑA-PAMPLONA – Baluarte

24 MAY | VALENCIA – Palau de les Arts (Entradas a la venta próximamente)

30 MAY | MURCIA – Teatro Circo (Entradas a la venta próximamente)

6 JUN | SEVILLA – Cartuja Center (Entradas a la venta próximamente)

PRÓXIMAMENTE | MÁLAGA

PRÓXIMAMENTE | MADRID

A la venta en su web.