Entrevistamos a Perro

Desde su formación en 2011, los murcianos Perro se han destacado como una rara avis en el universo del indie rock patrio, siempre tan dado a la imitación. Ellos han vivido siempre en un universo particular al cual nos dejaron entrar con el superlativo Tiene Melodía, Tiene Bacalao (2013). Dicho universo continuó creciendo en Estudias, Navajas (2015) y Trópico Lumpen (2018), el que era su último disco hasta la fecha. Ahora sorprenden a todo el mundo con ¿Te Acuerdas?, un nuevo trabajo cuyo título ironiza con lo rápido que olvida el público cuando se dan circunstancias como estas, en que una banda no ha dejado de existir, ni mucho menos, pero no ha editado nueva música en mucho tiempo y parece que se la haya tragado la tierra.

Nada más lejos de la realidad. Perro siguen vivos y coleando (nunca mejor dicho en términos caninos). Lo demuestran con un álbum que les ve crecer exponencialmente respecto al antiguo sonido de la banda y que, como siempre, alberga canciones repletas de furia, melodía, letras inteligentes y actitud. Hablamos de todo eso con ellos en esta jugosa entrevista.

«Cuando nosotros empezamos a hacer música, no conocíamos a la mayoría de las bandas con las que luego nos sacaban influencias, y que por supuesto posteriormente lo fueron»

Nada menos que seis años tras aquel Trópico Lumpen y, la verdad, al escuchar el nuevo disco no parece que haya pasado el tiempo ¿Cuál ha sido el secreto para mantener a la banda “en conserva” tan bien?

La esencia de la banda sigue siendo la misma, somos cuatro amigos que se juntan para hacer música porque es lo que nos apetece hacer. En este tiempo no hemos parado de quedar en el local para improvisar y reírnos un rato, solo era cuestión de tiempo (y la ayuda de algún empujón externo) que esto se materializara en canciones.

Y, por cierto, supongo que el título del nuevo disco -que por cierto, no sé si de forma intencionada, es el más convencional de toda vuestra discografía- ironiza con esa ausencia de seis años ¿O si no es así, de qué nos tenemos que acordar?

El título, aunque viene perfecto para el momento, realmente es una coña interna, una coletilla que soltamos habitualmente al hablar. Los títulos de los discos siempre nos cuestan y al final termina siendo alguna frase hecha, del momento en el que se está grabando, al igual que los títulos de las canciones.

Me ha encantado la portada de ¿Te Acuerdas?, tan divertida como inquietante ¿Qué concepto hay detrás y quiénes son los responsables?

Siempre nos ha gustado contar con ilustradores para las portadas, hasta ahora las había realizado Cohete Fernández, en los tres discos anteriores, pero en este queríamos cambiar, para que no se viera algo tan continuista, ya que veníamos de un tiempo largo sin hacer nada. Somos muy fans de Rafillo y su web serie Querida Conchi, así que se nos ocurrió que podía encajar su estilo con nosotros. El concepto es totalmente suyo, su mundo, si lo sigues un poco en su Instagram verás de lo que hablo, le dejamos 100% libertad y esto es lo que salió, estamos encantados.

Volvéis a trabajar con Sonido Muchacho, una discográfica que empieza a ser de lo más grande que hay en España en términos independientes ¿Qué os ofrece que no tengan otras? ¿Nunca habéis pensado en autoeditaros, como tantas otras bandas, para manejar los tiempos, la promo, etc?

Sonido Muchacho también presenta un cambio en esta nueva etapa, es lo primero que hacemos con ellos, aunque ya los conocemos desde hace tiempo. Sabíamos que el cambio tenía que ser hacia algo ya familiar, nos gusta la forma de trabajar bastante libre y autogestionada, pero es verdad que nos da mucha pereza todo el tema que rodea a la música más allá de la propia música, por lo que necesitamos lo que nos ofrece la discográfica para poder centrarnos en hacer lo que nos apetece.

Desde vuestros inicios se ha hablado mucho de vuestras letras, que aportan imágenes potentes desde algo así como el surrealismo ¿En qué os inspiráis? ¿cómo las trabajáis?

Para las letras siempre nos basamos en una idea, que suele surgir en el local, algo referente a lo que nos inspira la parte musical, que siempre es la base de la que parten nuestras canciones. Una vez tenemos la idea, perfilada con dos o tres frases, terminamos de redondear el resto de letra con una especie de escritura automática. Todo esto suele pasar un rato antes de grabarlo, buscamos que la espontaneidad de la música se refleje también en el texto.

En los últimos años se ha hablado mucho del revival postpunk que tanto en Gran Bretaña como en Europa, incluida España, ha tenido un lugar preferente en la música hecha con guitarras. Vosotros quizás formasteis parte de la primera hornada de todo aquel revival, aunque no se podía localizar referencias claras entre vuestras influencias ¿Cómo veis ahora toda esa escena?

Cuando nosotros empezamos a hacer música, no conocíamos a la mayoría de las bandas con las que luego nos sacaban influencias, y que por supuesto posteriormente lo fueron.

De esto hace más de 10 años, ahora el momento es otro y la verdad desconozco la forma de trabajar de las bandas de chavales, pero pienso que hay una escena mucho más montada, que se retroalimenta, y pienso que es bueno. Creo que hay más comunidad que antes, las bandas se juntan, montan fiestas y de eso disfrutamos todos.

Eso que comentaba de no poder localizar vuestras referencias al final creo que os sitúa un en el terreno de lo inclasificable, eso sí, dentro de unos parámetros que tienen que ver con el rock underground, por llamarlo de alguna manera ¿Escucháis música muy diversa todos los miembros del grupo? ¿Hasta qué punto sois conscientes de la dirección que toma un paquete de canciones que se va a convertir en disco cuando componéis?

Totalmente, cada uno escucha cosas distintas, aunque sí coincidimos en algunas, eso se refleja en lo que aporta cada uno en las canciones. Cuando estamos componiendo no nos paramos a pensar en la dirección del conjunto, tal vez sí en la de cada tema individualmente, pero nos gusta que el paquete sea variado e intentamos no repetirnos en ideas aunque sea dentro de cada hornada.

De hecho, estilísticamente hablando, me ha sorprendido localizar ciertos aires latinos en “Y si no revienta” o incluso disco en “Me duele España”. No puedo evitar pensar en que hay una búsqueda de nuevos horizontes en vuestra música ¿Es así?

No lo sé, nos gusta hacer cosas, como digo, que no hayamos hecho antes. Aunque la forma de hacerlas es la misma desde el principio, hemos aprendido cosas en este tiempo, a pulir las canciones como nos gustaría y mirar de forma crítica lo anterior para mejorar. Lo divertido es no saber nunca qué va a pasar.

Durante estos seis años que median entre Trópico Lumpen y ¿Te Acuerdas? la verdad es que no os habéis prodigado mucho en directo ¿Tenéis previsto que eso cambie de cara a la promoción del nuevo álbum?

Lo que más nos gusta de todo esto es el directo, es lo que le da sentido a todo. Queremos tocar, pero también queremos tiempo para lo demás. Somos gente con trabajos y vida, esto es una actividad extraescolar y no queremos llevar el ritmo de las anteriores giras, no queremos cansarnos. Este cansancio es el que nos motivó a parar.

Volviendo a vuestras letras, no puedo evitar encontrar en “Alguien te mira”, “Me duele España” o “Alguien tiene que mandar” una preocupación por, digamos, cuestiones sociales, o el entorno político, que no parecía tan clara en otros discos ¿Forma parte de vuestra madurez, abordar esos temas? De hecho ¿Podríamos decir que este es vuestro disco de madurez?

Somos más “maduros” que antes y, tal como he explicado antes, en el proceso de la creación de las letras, es normal que salgan estos temas. Al final es una liberación de lo que hay dentro, sale sin quererlo y nos percatamos tiempo después, o por personas ajenas, que son las que terminan revelando el sentido de estas por lo que reciben.

Para grabar este disco habéis vuelto con Marco A. Velasco, que ya fue el productor de vuestro debut, al estudio El Mirador en Alhama, en vuestra tierra. Aunque ahora participáis activamente en esa producción ¿Qué buscabais al volver con él? ¿La complicidad de lo conocido o un sonido determinado?

Marco es uno de los artífices más importantes de que existiera Perro y también de que exista este disco. Nuestras primeras grabaciones surgieron porque él nos invitó a su primitivo estudio hace más de 10 años y así ha sido en este. Gracias a que nos ha pinchado para subir a grabar con él lo que en principio eran 2 canciones, han resurgido las ganas de hacer los 11 temas del disco. Con él trabajamos super cómodos y además está cerca de casa. Le estamos muy agradecidos.

En relación a lo que hablábamos antes del post-punk, o ahora, que parece que se está focalizando todo hacia el shoegaze, ¿os habéis sentido integrados alguna vez en vuestros ya más de diez años de existencia, en alguna corriente, escena, o como lo queráis llamar? ¿Existe en Murcia algo parecido a una escena en la que las bandas y artistas os relacionéis y colaboréis?

Sí que nos hemos sentido afines a grupos y hemos hecho muchos amigos de otras bandas, con los que hemos hecho cosas, pero nunca nos ha gustado clasificarnos en ninguna corriente, porque lo divertido es la variedad y personalidad de cada uno. Ahora mismo en Murcia hay muchas bandas de chavales, más, diría, que cuando nosotros empezamos, de estilos muy variados. Es lógico que cuando estás tocando y vas a conciertos, coincides con la misma gente y al final se termina creando esta comunidad.

Por último, algo que les pido siempre a todas las bandas o personas que entrevisto: me gustaría que elaborarais una pequeña lista de canciones o discos (lo que prefiráis), que consideráis que son los que os han traído musicalmente a este momento concreto en que os encontráis como artistas, o incluso como personas. Es decir, no necesariamente una lista de favoritas de toda la vida, sino de canciones que te han servido de guía en vuestra última trayectoria ¿Os atrevéis?

Claro, te damos una canción cada uno que hemos estado escuchando durante el proceso de composición y que seguramente haya influido:

Adrián: Protomartyr –Polacrilex Kid

Guille: Sweeping Promises – Petit Four

Aarón: Pile – On a Bigger Screan

Fran: OM– State of Non-Return

Escucha ‘¿Te acuerdas?’ de Perro