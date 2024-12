Entrevistamos al músico tuareg Bombino

La música de Bombino tiene una esencia inconfundible que lo conecta directamente con el blues, como si sus composiciones brotaran de una misma fuente emocional. Sin embargo, su estilo tiene sus raíces en el desierto del Sáhara, muy lejos de las orillas del Mississippi. Ambos géneros comparten un origen común en el dolor, la resistencia y la historia oral de los pueblos que los crean, y en el caso de Bombino, su música refleja la experiencia de un joven tuareg que creció en medio de luchas armadas y represión en Níger.

Después de más de cinco años de espera, Bombino regresó en septiembre de 2023 con Sahel, su nuevo último álbum de estudio. Este trabajo sigue a Deran (2018), con el que recibió elogios internacionales como «el sultán del Shred» por The New York Times y «el mejor guitarrista del mundo» por Vice. Su habilidad para mezclar tradición y modernidad en su guitarra lo ha convertido en una de las figuras más destacadas a las seis cuerdas a nivel mundial.

Tras su electrizante e hipnótico concierto en Madrid el pasado 12 de noviembre, tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre sus orígenes, la internacionalización de su sonido y cómo el desierto sigue influyendo en sus composiciones. Un diálogo que nos permitió adentrarnos en la profundidad de su música y comprender el poder que tiene para conectar con su audiencia.

“Es fundamental para mí mantener vivas las raíces de la cultura tuareg”

Es un placer hablar contigo, Goumour Almoctar. Espero que estés disfrutando del momento. ¿Cómo te encuentras y cómo está yendo la gira hasta ahora?

Estoy muy bien, gracias. Este año ha sido bastante intenso por todo lo que implica estar de gira, pero también está siendo muy divertido.

El pasado 12 de noviembre, durante tu paso por Madrid, tuve la suerte de asistir a tu concierto. Fue una experiencia profundamente inmersiva. ¿Cómo estructuras un espectáculo con esa capacidad de conexión?

La verdad es que no suelo planificar mucho el setlist con antelación. Prefiero elegir las canciones según la energía que siento del público. Incluso la forma en que interpreto las canciones varía dependiendo de ellos. El concierto en Madrid fue especialmente divertido, sobre todo porque hacía tiempo que no tocaba allí. Regresar fue muy especial para mí. En cada concierto, lo más importante para mí es conectar con las personas y compartir mi cultura a través de la música.

En septiembre de 2023 lanzaste Sahel, un álbum de diez canciones que profundiza en tu característico sonido desert blues. En él, los temas personales se entrelazan con las tensiones políticas y la identidad de la región. ¿Cuál dirías que es el hilo conductor de este trabajo? ¿Y cómo ves la situación sociopolítica actual en Níger y las zonas circundantes?

Estoy muy contento con la recepción del álbum. Lo grabé en Casablanca, Marruecos, y la mayor parte de la grabación se hizo en vivo, con solo unos pequeños ajustes después. Esto me permite capturar la energía de mis conciertos y trasladarla al disco de estudio. Además, contamos con el productor galés David Wrench, que se unió al equipo durante un par de semanas para ayudarnos a pulir el proceso.

Desde el lanzamiento del álbum, la situación política y económica en el Sahel se ha vuelto aún más complicada. El álbum lleva un mensaje de unidad, algo que considero más necesario que nunca. Níger está atravesando un momento muy difícil, y yo rezo cada día por mi país, deseando que pronto podamos encontrar la paz y la prosperidad.

La música tiene un poder inmenso para inspirar y resistir. ¿Qué papel crees que juegan tus canciones en el contexto actual?

Estoy convencido de que el mundo sería un lugar mejor si todos dejaran las armas y optaran por las guitarras en su lugar. Mi música busca llevar alegría y fomentar el aprecio por diferentes culturas. La música tiene un papel crucial en estos contextos, incluso si solo es reuniendo a diferentes personas de distintos lugares en un concierto para compartir una experiencia compartida.

Gracias a tu música, te has convertido en un verdadero embajador cultural de la cultura tuareg. ¿Qué significa para ti representar la identidad de tu comunidad en escenarios de todo el mundo?

Es un gran honor ocupar este lugar. A través de mis canciones, quiero ayudar a los oyentes a comprender mejor nuestra cultura Tamasheq. Los tuareg somos un pueblo muy acogedor, algo natural para quienes vivimos en el desierto, un lugar donde rara vez encontramos a otras personas o tenemos contacto con el mundo exterior. Nuestra misión es mostrarle al mundo que somos un pueblo abierto y hospitalario.

Tus inicios musicales son realmente fascinantes. Antes de tu participación en el documental de Ron Wyman, ¿cuándo tuviste acceso a una guitarra por primera vez? ¿Cómo descubriste el mundo de la música?

Durante la primera rebelión tuareg en Níger, tuve que huir junto a mi padre y mi abuela para estar cerca de unos familiares en Argelia. Un día, unos parientes llegaron desde las líneas del frente y trajeron dos guitarras que alguien había dejado allí unos meses antes. Aprendí a tocar por mi cuenta, imitando las notas de las canciones ishoumar que había escuchado. Fue ese momento el que me abrió las puertas a la música, y desde entonces no he vuelto la vista atrás.

Décadas después, has lanzado más de seis álbumes de estudio, colaborado con artistas como Dan Auerbach, llevado tu música a todo el mundo e incluso recibido una nominación a los Grammy. Cuando eras niño, ¿alguna vez imaginaste algo así?

No, jamás imaginé que alcanzaría este nivel de éxito. Sin duda, lo que más me sorprende es la increíble respuesta del público en los conciertos. Por ejemplo, tocar en el Festival de Roskilde ante miles de personas bailando al ritmo de mi música, a pesar de que la mayoría no entiende las letras, fue una experiencia inolvidable.

La música de Bombino oscila entre la tradición tuareg y las influencias contemporáneas. ¿Cómo describirías esta fusión?

La música tradicional tuareg siempre será la base de mi sonido. Mi carrera se la debo a los grandes músicos que me precedieron, como Tinariwen y Abdallah Oumbadougou. Sin embargo, también quiero que mi música evolucione constantemente. Siempre estoy explorando nuevos sonidos y direcciones. Por ejemplo, el reggae es un género que me encanta, y he logrado incorporar algunos de sus elementos en mis canciones más recientes.

Una de las mayores ventajas de estar de gira es la oportunidad de escuchar música de todo el mundo en festivales y conciertos. Esas experiencias me inspiran, y muchas de esas influencias se reflejan en mi música. Aun así, es fundamental para mí mantener vivas las raíces de la cultura tuareg. No quiero que mi gente olvide nuestra historia ni nuestra identidad. Por eso, siempre busco un equilibrio entre la tradición y la modernidad.

Grupos como Tinariwen han sido fundamentales en la creación, desarrollo y exportación de este sonido único del desierto. ¿Cuál ha sido su influencia en ti y en tu música? ¿Has tenido la oportunidad de conocerlos?

Sí, los he conocido. De hecho, tocamos juntos en Atenas, Grecia, en septiembre. Son personas maravillosas y una gran inspiración para mí. Tinariwen estableció un modelo a seguir para mi música y mi carrera. Cuando era joven, aprendí muchas de sus canciones y, de hecho, todavía interpreto algunas de ellas. Además, demostraron que era posible llevar la música tuareg a un escenario internacional.

En los últimos años, artistas como Mdou Moctar, Kel Assouf e Imarhan han llevado la música del Sahel a un público global gracias a esa fusión entre modernidad y tradición. ¿Por qué crees que este fenómeno está ocurriendo?

Sí, todos ellos son amigos míos, y siempre es un placer estar juntos cuando podemos. Creo que la razón por la que este fenómeno está sucediendo es porque al público le atrae la música que transmite emociones profundas, virtuosismo y, por supuesto, que resulta divertida de escuchar. La música tuareg tiene todos esos elementos, y eso es lo que conecta con la gente en todo el mundo.

El desierto y tu tierra natal son una constante en tu obra, tanto a nivel sonoro como lírico. ¿Cómo transformas esos paisajes y experiencias en música y letras?

Para mí, el desierto es el lugar ideal para crear y escuchar música. El sonido en el desierto tiene un poder único, y cuando sostienes un instrumento y lo tocas allí, sientes que estás completando una imagen que de otro modo quedaría incompleta. Cuando compongo en el desierto, esa energía y poder del paisaje se trasladan a la música, y aunque toque esas canciones en una sala de Madrid, ese poder sigue presente.

Cuando compones, ¿qué viene primero: las melodías, las letras o una emoción que quieres transmitir?

Por lo general, lo primero que surge es la melodía. Suelo improvisar mucho cuando practico con la guitarra, y cuando encuentro una melodía o idea musical que me gusta, la desarrollo hasta convertirla en una canción completa.

¿Qué otros artistas o géneros han influido fuertemente en tu estilo musical a lo largo de los años?

La musicalidad y el virtuosismo de Ali Farka Touré fue una gran fuente de inspiración para mí; mostró un camino para todos los guitarristas africanos. También soy un gran fan de Jimi Hendrix y Mark Knopfler. De joven, aprendí muchos de sus riffs de guitarra.

Has trabajado con músicos y productores internacionales. ¿Qué has aprendido de estas colaboraciones y cómo han enriquecido tu sonido? ¿Hay algún artista con el que todavía sueñes colaborar?

Siempre estoy aprendiendo algo nuevo: desde ideas sobre armonía hasta cómo ajustar el tono de mi guitarra o generar más energía en un show en vivo. Los mejores músicos tienen la mente abierta y siempre están dispuestos a aprender. En cuanto a colaboraciones futuras, me encantaría trabajar con Mark Knopfler. The Dire Straits son muy populares en Níger, y su estilo ha sido una gran influencia.

Ha sido todo un placer hablar contigo. Para terminar, ¿qué significa la música para ti?

La música es muchas cosas a la vez: magia, cultura, energía, arte… Me siento afortunado y feliz de haberla convertido en mi vida.

