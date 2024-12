Fallece Nacho Para, músico y periodista a quien conocimos con Bantastic Fand

Nacho Para, músico y periodista a quien conocimos con su banda Bantastic Fand, ha fallecido en Cartagena a la edad de 62 años. El artista nacido en Almería en 1963 arrancó su carrera en el periodismo, llegando a ser jefe de la sección de espectáculos de una cabecera como El Periódico. Terminó abandonando la pluma (aunque no la dejó nunca) para aventurarse en la carrera musical, dejándonos tres álbumes con su proyecto Bantastic Fand que llegó tras The Rivertones y del que acaba de ver la luz un reciente directo llamado Under dim lights.

De clara inspiración norteamericana Bantastic Fand dejan los discos Strong enough to refuse (2014), Welcome to Desert Town (2016) y el más reciente Somebody’s World (2019) con el que nuestro compañero Juanjo Frontera radiografiaba a la formación: «Una agrupación con un alto componente de quimera, por varios motivos: su líder e ideólogo, Nacho Para, abandonó una importante carrera en el periodismo para dedicarse a su pasión real, componer canciones. Además, la banda funciona como una hermandad. Si bien Nacho tiene la última palabra, suenan y se comportan como una tribu, una comuna formada por seis cerebros que viaja guiada por un solo corazón».

En 2022 publicó el libro Concierto para George. crónica íntima del último milagro Beatle (Lenoir), en el que documentaba como transcurrió el homenaje de despedida al al músico de Liverpool en el Royal Albert Hall de Londres. Una obra que aparte de profundizar en lo que fue el evento en sí, nos acercaba al guitarrista y compositor.

En 2023 llegó uno de los discos más personales de Nacho Para, su debut en solitario No parking tickets in the clouds del que Fidel Oltra comentaba: «Sus referencias son obvias. En primer lugar, es evidente, Bob Dylan. Un Dylan muy concreto diría yo, el de los últimos 60 y primeros 70. También Tom Petty, su adorado George Harrison (al que le dedicó un libro no hace mucho, hay que recordar que Nacho fue periodista y escritor antes que músico) o todo el árbol genealógico que parte de The Byrds. Puede que también el Van Morrison más bucólico y americanizado, las praderas irlandesas no deben ser tan diferentes de las de Illinois. Todos ellos pasan por la batidora para generar una serie de canciones que, como las de su grupo, desprenden esa ternura y camaradería de las que hablaba al principio».

Descanse en paz.