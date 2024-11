Especial: Diez canciones de amor y una canción desesperada

Citaba Ted Gioia en su imprescindible artículo Why Love Songs Are Badass al crítico Dave Hickey en el que decía que: » El 90% de las canciones pop tratan sobre el amor».

No creo que sea una exageración. Creo que el amor está presente en la mayor parte de nuestras vidas de una forma o de otra. Queremos a nuestra familia, queremos a nuestros amigos, queremos a nuestras mascotas y cómo no, queremos a nuestras parejas.

El 90% de las canciones pop tratan de canciones de amor. Pero, ¿qué porcentaje de ellas son canciones tristes de amor? Un porcentaje mayúsculo diría yo. Y, ¿por qué nos gustan las canciones tristes? ¿Por qué elegimos esas canciones que nos hacen sentirnos vulnerables o expuestos? Tal vez porque expresan nuestros sentimientos más profundos, sentimientos que muchas veces no nos gusta mostrar en público.

Es doloroso abrirse y sentirnos desarmados pero también nos hace sentirnos humanos. Nos crea un vínculo profundo y nos gusta reconocernos en ellas ya sea en la letras o en las melodías. Quién sabe si a veces en modo de penitencia. Quién sabe sin confundidos.

El psicólogo Xavier Savin decía «quizá confundamos la soledad con el amor a otra persona, o el miedo a quedarte solo con el amor». En cualquier caso te propongo diez canciones no muy populares tan bonitas como tristes y una canción desesperada. Canciones de amor o más bien de desamor. Historias de rupturas, de vacíos, de soledad y de remordimientos.

Escucha Diez canciones de amor y una canción desesperada

A Grave With No Name «Your Ghost, By the Lake»

Ellie Meriz » I might go anywhere»



«I might go anywhere

I might go anywhere

I might go anywhere with you, my love.

It’s always been so lonely

And my heart has to wait for me to show you how»

VanWyck «Another To Do»

«You say that you love me

But it don’t ring true

Such an easy thing to say

Another to do

So tell me just how am I supposed to move on»

Sarah Blasko «Goodbye» (Feat. Ryan Downey)

«I don’t want to leave, but I know it’s not good for me

To keep returning to the memory of the scene

I want to forget everything

All the words that you’ve written

They’re undoing me, they are painful now to read»

Fergus Baynes «I’ve Been A Fool To Love You»

«I’ve been a fool to love you

But oh how I have

You made me feel some things

I haven’t felt for a long time

And possibly never will again»

Matthew Ryan » And It’s Such A Drag»

«who loves you

more than me?

and who gave you

all that he had?

all that he had

and who can make you laugh

and smile like that?

and who could break your heart

at the drop of a hat?»

George Cosby «All Of Your Love»

«Pretend, my love

That I’m not one you wanted to take

All your love»

moondaddy «Light Wave»

Adeline Hotel «I Will Let Your Flowers Grow»

Caleb Hearn «If It Wasn’t for You»

«When I say I’m over

The ways that you hurt me

Cause I’m still not over the ways that you hurt me

If it wasn’t for you

I’d be alright»

Katie Knipp «Stillness»

Katie escribió Stilness por la muerte de Lauri Carlton en 2023 que perdió la vida a manos de un hombre que la mató a tiros porque tenía una bandera del orgullo delante de su negocio.

«The racism and the fear

The neglect, is so clear

Stillness, in the air right now, you better run»