Disfruta de un concierto de Moby recuperando ‘Play’ al completo

Si pensamos en la carrera de Moby siempre se nos vendrá a la mente el disco con el que despegó en 1999. Fue con Play, ese disco de música electrónica que incorporaba matices del del blues y el gospel que dejó alguno de sus temas más memorables, «Porcelain», «Natural Blues» y «Why Does My Heart Feel So Bad?»…

El quinto disco del norteamericano fue todo un trabajo de sampling, que recontextualiza grabaciones del folclor afroamericano, especialmente del archivo Alan Lomax’s Sounds of the South que mediante sus beats y esas líneas minimalistas ha pasado a la historia como una obra inusual entre introspección y accesibilidad.

Un disco que este año ha querido recuperar en directo a propósito de su 25 aniversario y que el pasado 21 de septiembre pasó por los belgas Sportpaleis d’Anvers. Un concierto completo que acaba de compartir al completo el canal cultural Arte.

Disfruta del concierto Moby ‘PLAY 25’ en Bélgica