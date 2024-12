Fallece Slim Dunlap, guitarrista de The Replacements

Slim Dunlap, recordado por su importante papel en The Replacements, ha fallecido a los 73 años. Así lo ha comunicado su familia: “Bob falleció hoy en su casa a las 12:48 pm rodeado de su familia. Le pusimos su CD ‘Live at the Turf Club (‘Thank You Dancers!)’ y nos dejó poco después de escuchar su versión de ‘Hillbilly Heaven’, bastante conmovedora. Fue un declive natural que se produjo durante la semana pasada. En general, se debió a complicaciones derivadas de su derrame cerebral ocurrido en 2012”.

El músico fue una pieza clave para estabilizar a The Replacements tras la marcha del guitarrista fundador Bob Stinson y participó en los dos últimos álbumes del grupo, Don’t Tell a Soul de 1989 y All Shook Down, publicado al año siguiente.

Después de que la banda se separara en 1991, publicó dos álbumes en solitario. El primero, The Old New Me, en 1993. En 2020 lanzó el álbum en directo Thank You Dancers!, que incluye música que grabó en St. Paul’s Turf Club en 2002.

Descanse en paz.