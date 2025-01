Franz Ferdinand – The Human Fear (Domino Recordings)

Y Franz Ferdinand volvieron a publicar un disco siete años después de Always Ascending (2018), ese intento de mortal con tirabuzón buscando nuevos sonidos con la ayuda del malogrado productor Philippe Zdar (Cassius), y a la postre un simulacro que se quedó a medio camino, como pasó en su día con Tonight (2009).

La sombra de su impecable debut y de una continuación tan notable como You Could Have It So Much Better (2005) que aunque perdía el factor sorpresa ayudó a consolidar aún más su fulgurante carrera, sigue pesando como una losa y nunca ha sido igualada por los de Alex Kapranos. Consciente de ello y del buen resultado de su última gira de grandes éxitos, los escoceses van a lo seguro en The Human Fear, que simplemente vuelve a incidir en lo que mejor saben hacer, sin romperse la cabeza en buscar nuevas vías para conseguirlo.

En el segundo disco sin su guitarrista original y compositor Nick McCarthy y primero sin su batería Paul Thomson, van al grano -lo que se agradece- y en poco más de media hora condensan todo lo que tienen que ofrecer. Para producido han contado Mark Ralph, con quien ya trabajaron en el también efectivo Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013), con el que intentan reverdecer laureles y recuperar la chispa con la que contaban hace 20 años, tarea arduo complicada ya que lejos de revitalizar su carrera, se limitan a fotocopiar algunas de sus cartas ya usadas con más o menos fortuna.

A pesar de ello, el nuevo disco de Franz Ferdinand tiene aciertos como esa «Audacius» sus riffs y su convincente melodía, el coqueteo EDM canalla de «Hooked», el tono nuevaolero de «The Doctor», los aires griegos de «Black Eyelashes» o los guitarrazos de “The Birds», con la que cierran el conjunto. Piezas que a buen seguro conviven con sus más recordados hits sin ensombrecerlos, aunque quedan bastante lejos de lo que esperábamos de una banda llamada a tomar el testigo de Gang Of Four, Orange Juice, Buzzcocks o The Knack.

Lejos han quedado los tiempos en el que junto a grupos como Bloc Party o Kaiser Chiefs, insuflaban nuevos aires a una escena un tanto desnortada. Tan lejos como ambos tres de tener trascendencia alguna estos días, más allá de ocupar algún hueco en el festival de turno en el que seguro nos hacen pasar un buen rato.

