Rara Avis es una sección quincenal en la que nos adentraremos en algunos lanzamientos que, quizá, hayan surgido en los márgenes de lo habitual. No, no vamos a sentar cátedra con ese “disco que no conoces”, porque el objetivo no es caer en lo fácil y arriesgado menospreciando la cultura musical de cada uno dando por hecho que no conoces lo que vas a leer. En estas líneas que publicaremos, queremos ampliar estilos, conocimientos y, por qué no, ablandar el oído para sonidos algo subterráneos, investigar las posibilidades sonoras a través de discos o tocar lo que ahora llaman “distintas geografías”. Esperamos que esta sección te descubra algo nuevo, o desempolve ese sonido que disfrutaste, o, simplemente, alerte tu curiosidad ante los preciados desvaríos y preciosos experimentos que pululan por ahí. Porque, en el fondo, todos somos esa rara avis.

In Menstrual Night, de Current 93

Amparado bajo el nombre de uno de los grupos que mejor hicieron el camino de la experimentación industrial al neofolk y folclore británico de tintes oscuros, In Menstrual Night es un disco que se pierde en esa transición que llevó a cabo Current 93 a mediados de los ochenta. Se puede decir, incluso, que este álbum, editado originalmente en 1986 y reeditado remasterizado el recién finalizado 2024 por House of Mythology, es un rareza, incluso para la catalogación en la discografía de los de David Tibet.

Publicado originalmente como un pictodisco limitado a 1.111 copias por United Dairies, esta peculiar grabación nos remite a únicamente dos pistas de larguísima duración que devanean por una estructura compartida y que intentan alejarse de lo industrial primigenio de sus Nature Unveiled y Dogs Blood Rising (L.A.Y.L.A.H. Antirecords, ambos de 1984), pero que no atisban todavía, ni de lejos, esa marca de folk apocalíptico, como a Tibet le gusta decir, que construiría en las décadas posteriores.

No se puede eludir tampoco que la electroacústica y la experimentación polifónica y manipulada de las pistas de In Menstrual Night no estuvieran en la mente del británico. No obstante, aunque de diferentes formas, siempre se ha materializado, por lo que lo especialmente interesante de este, su tercer álbum, radica en la exclusividad de esos dos papeles para crear un collage que produce una pieza compacta y pura en ese camino experimental.

Los poco más de cuarenta minutos del álbum recorren en “To Feed The Moon” y “Sucking Up Souls” un viaje por varias capas donde se entremezclan esos conceptos de electroacústica rozante al ars sonora y la manipulación hipnótica de sonidos y, sobre todo voces, que alteran la conciencia tras su escucha espiral. Los coros, las conversaciones se alternan con incesantes repeticiones sonoras y distintas frecuencias de ruido, sin saber exactamente qué ocupa la cabeza del escuchante en cada momento ante la imposibilidad de establecer una línea recta mental y de escucha.

A pesar de que el nombre de Tibet es el único que realmente se le puede atribuir la continuidad y única alma de Current 93, para esta ocasión contó con Hilmar Örn Hilmarsson, Steven Stapleton, Diana Rogerson, John Balance (fundador de Coil y otro de los grandes nombres de referencia de la época), Ruby Tathata Wallis, Keiko Yoshida, Rose McDowall y Bee (o Paul Hampshire, creador de Dance Society) para llevar a cabo las mezclas, parte instrumental, vocal y de manipulación de las dos pistas. Sabiendo la nómina, incluso se puede especular sobre cada aporte, aunque no sea tarea fácil cuando el objetivo es que la maraña sonora consiga ser una sola.