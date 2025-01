Japanese Breakfast avanza su próximo trabajo

Japanese Breakfast está de regreso con con la que será continuación de ese Jubilee de 2021. El proyecto de Michelle Zauner vuelve con For Melancholy Brunettes (& sad women), que se lanzará el 21 de marzo en Dead Oceans.

Un disco producido por Blake Mills, un innovador de una sutileza poco común, conocido por su trabajo con todos, desde Bob Dylan hasta Fiona Apple, y grabado en Sound City de Los Ángeles, cuna de After The Gold Rush, Fleetwood Mac y Nevermind, entre otros clásicos.

For Melancholy Brunettes sigue un período transformador en la vida de Zauner después de Jubilee y sus exitosas memorias Crying In H Mart, que la catapultaron a la corriente cultural dominante, cumpliendo con sus ambiciones artísticas más profundas. Al reflexionar sobre ese éxito, Zauner llegó a apreciar la ironía del deseo, que tan a menudo mezcla felicidad y fatalidad. «Me sentí seducida por conseguir lo que siempre quise», dice. «Estaba volando demasiado cerca del sol y me di cuenta de que si seguía adelante, iba a morir».

La tristeza es la clave emocional dominante de este disco, pero es una tristeza de una forma enrarecida: la tristeza pensativa y profética de la melancolía, en la que el reconocimiento del carácter esencialmente trágico de la vida se produce con sensibilidad hacia su belleza fugaz. Zauner encuentra espacio suficiente dentro de ella para destellos de esperanza. Son los consuelos de los mortales a los que los poetas antes que ella han invocado y que los poetas después seguirán redescubriendo: el amor y el trabajo, y aunque corren como resoluciones tónicas a través de los muchos episodios del disco.

Ya puede escucharse el primer sencillo del álbum, “Orlando in Love”.

Foto Japanese Breakfast: Pak Bae