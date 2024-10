Josep Coll avanza su disco con ‘Lucha, Emprende, Camina Tu Libertad’

Josep Coll lanzará «Rock and Business Vol. 1», un disco diseñado para motivar a emprendedores que buscan inspiración en su vida profesional. Este álbum es la banda sonora de su proyecto Rock and Business, en el que, junto a Coque Moreno, recorren ciudades y pueblos compartiendo su experiencia empresarial a través de la conferencia «Aprende a emprender experience», con el objetivo de brindar orientación a personas con sueños profesionales en la industria.

Josep Coll y Coque Moreno, tienen juntos una larga trayectoria musical, 30 juntos en la carretera, más de 500 conciertos y 8 discos, formaron parte del grupo Discípulos de Otilia, Sin Papeles, Gospel Punk y actualmente de Predicador JJ Bolton and Old Stars Ska Cover Band y como emprendedores pertenecieron a los equipos fundacionales de importantes startups tecnológicas, actualmente Repscan, una compañía para detectar y eliminar contenidos nocivos de internet, ciberbullying, fotos, videos, fake news etc..

Escucha ‘Lucha, Emprende, Camina Tu Libertad’ de Josep Coll