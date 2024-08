Keeley Forsyth y Mortiz Simon Geist lideran los sonidos de la 6º edición de L.E.V. Matadero

L.E.V. Matadero, una de las dos grandes citas de la plataforma de producción, divulgación y creación sonora electrónica, audiovisual y el arte digital L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual), presenta la programación para la que será la sexta edición del festival de electrónica visual y realidades extendidas que se realiza anualmente en Matadero Madrid. Serán un total de quince propuestas que reflejarán las últimas tendencias en la creación electrónica y digital contemporánea entre el 18 al 22 de septiembre en el centro cultural madrileño.

L.E.V. Matadero tendrá como ejes centrales tres sesiones de actuaciones en directo, acciones e instalaciones audiovisuales y experiencias interactivas de realidad virtual y aumentada. El encuentro se inaugurará con The Third Reich, una instalación creada por el escenógrafo Romeo Castellucci quien, en colaboración con el músico Scott Gibbons ofrecerá su impactante propuesta en dos pases diarios, el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre.

En las ventanas sonoras, el viernes 19 de septiembre será el turno de Cally Stathman quien, bajo su pseudónimo plus44Kaligula, desplegará su pop experimental y oscuro. Su nombre se sumará al de NAH, que presentará su espectáculo Totally Recalled. El sábado 20 de septiembre, Keeley Forsyth abrirá para presentar en directo su último álbum The Hollow. AXONTORR, proyecto conjunto de Axonbody y Oliver Torr, compartirá su propuesta de audiovisuales y composiciones realizadas con instrumentos autoconstruidos. La sesión del domingo 22 de septiembre contará con dos estrenos que reivindican el techno más experimental: Le Parody presentará bajo el nombre de Horma su proyecto Matadero junto con Azael Ferrer, mientras que Moritz Simon Geist impactará con sus estructuras repetitivas.

Además de los directos, dos aclamados nombres de la electrónica tendrán presencia en el festival como parte de la programación de realidades extendidas. El francés Jean-Michel Jarre colabora con el artista taiwanés Hsin-Chien Huang en The Eye and I, una pieza que versa sobre el concepto de la vigilancia social. Por su parte, el ex Underworld y aclamado productor Darren Emerson presentará In Pursuit of Repetitive Beats, un documental virtual interactivo que transportará al espectador a la cultura rave de finales de los años 80.

Las entradas para L.E.V. Matadero 2024 están ya a la venta en este enlace.