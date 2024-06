La berlinesa Kitty Solaris publica un nuevo sencillo

Kitty Solaris, conocida cantante y compositora residente en Berlín cuyo sonido se inspira en bandas como Sonic Youth, The Cure o Velvet Underground, publica hoy un nuevo sencillo titulado «Go with the flow». Es el tercer avance de su inminente nuevo álbum, James Bond, cuya publicación está prevista para el próximo 19 de julio en su propio sello, Solaris Empire.

Disponible desde hoy mismo en todas las plataformas digitales, «Go with the Flow» recuerda a The War on Drugs haciendo música electrónica. Cuenta su autora que «la idea de la canción surgió en una escuela de conducción y trata de vencer el miedo a conducir y aprender a conducir«. Añade Kitty Solaris además que «Con ‘Go with the flow’ sonando en la radio, conducimos hacia el atardecer igual que la Luna se eleva sobre el horizonte«.

El vídeo musical que lo acompaña fue dirigido por Jonathan Mayer. Editado a partir de imágenes filmadas en Gran Canaria, presenta paisajes pintorescos, la orilla del mar y un ambiente relajado de vacaciones. «Estábamos imaginando a un joven criminal que intentaba huir de su vida anterior. Teníamos la intención de filmar un vídeo mostrando atracciones por toda la isla. Recorrimos toda la isla en busca de fotografías impresionantes; las personas que encontramos eran increíblemente amigables «.

James Bond, el nuevo álbum de Kitty Solaris, se lanzará en CD, vinilo y todas las plataformas digitales a partir del 19 de julio de 2024 a través de Solaris Empire. De momento podemos escuchar este adelanto titulado «Go with the flow».

(Foto: Olga Blackbird)