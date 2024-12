Tercer día de repaso de nuestras listas de #Mejores2024MZK y llegamos a las 100 mejores canciones de 2024, una amplia y complicada recopilación de temas que pretender recoger en cerca de seis horas, la banda sonora de todo un año.

Como ya es tradición en los últimos años, hemos creado una playlist que reúne canciones de artistas y bandas tanto nacionales como internacionales, sin hacer distinciones. Para evitar la difícil tarea de priorizar entre los 100 temas seleccionados, hemos optado una vez más por ordenarlos alfabéticamente según el nombre del intérprete.

Te dejamos con esta selección de música que abarca una amplia variedad de géneros y estilos. Solo hay dos requisitos para haber entrado en esta lista: que las canciones hayan sido publicadas este año y, por supuesto, que nos encantaran.

Estas son las 100 mejores canciones de 2024

Adrianne Lenker – Sadness As A Gift

Aiko el grupo – A la Mierda

Alcalá Norte – La Vida Cañón

Alizzz – Despertar ft. Maria Arnal

Alondra Bentley – Realismo mágico

Amateur – El huerto provenzal

Amyl and The Sniffers – U Should Not Be Doing That

Arab Strap – Allatonceness

Beth Gibbons – Floating On A Moment

Beyoncé – TEXAS HOLD ‘EM

bigott – Back to Nowhere

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Biznaga – El futuro sobre plano

Brigitte Calls Me Baby – I Wanna Die in the Suburbs

Camellos – Quién se ríe ahora

Camera Obscura – Big Love

Cariño – Lo Noto

Carolina Durante – Elige Tu Propia Aventura

Cassandra Jenkins – Only One

Charli xcx – 360

Chelsea Wolfe – Whispers In The Echo Chamber

Cigarettes After Sex – Tejano Blue

Clairo – Sexy to Someone

Cometa – Supersónico

The Cure – Alone

Daga Voladora – Quise ser

Depresión Sonora – mala

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba – La Fuente

Dorian – Algo Especial

Dua Lipa – Houdini

Emilia, Pardo y Bazán – Preocúpate Mañana

Espanto – Estarán aparcando

Fabiana Palladino – I Can’t Dream Anymore

Father John Misty – Mahashmashana

Ferran Palau – Aquí no hi ha truc

Fontaines D.C. – Starburster

Galerna – Cap. 1: La Razón

Geordie Greep – Holy, Holy

Gorka Urbizu – Teoria bat

Hinds – Boom Boom Back ft. Beck

Hurray For The Riff Raff – Vetiver

IDLES – Dancer ft. LCD Soundsystem

Jack White – That’s How I’m Feeling

Jamie xx – Baddy On The Floor

The Jesus and Mary Chain – jamcod

Joana Serrat – The Cord

Judeline – zarcillos de plata

Julia Holter – Something in the Room She Moves

Karavana – ¿Quién Quiere más?

Kim Deal – Coast

Kim Gordon – BYE BYE

King Hannah – New York, Let’s Do Nothing

Kokoshca – Huella de ti

La Busqueda – El Desierto de tu Soledad

La Perra Blanco – Came Back Home ft. Tarque

The Last Dinner Party – Nothing Matters

The Lemon Twigs – My Golden Years

León Benavente – NADA

Lola Young – Messy

Los Campesinos! – 0898 HEARTACHE

Los Punsetes – UN PALACIO CON MIS HUESOS

Maddening Flames – Here’s the Thing

Maestro Espada – La despedía

Magdalena Bay – Image

Maika Makovski – Just A Boy

Mannequin Pussy – I Got Heaven

Manola – 1977

Manu G. Sanz – En Otro Lugar

Marta Movidas – Qué le digo a mis amigos

Menta – Era verano

MGMT – Mother Nature

Michael Kiwanuka – Floating Parade

Nada Surf – In Front of Me Now

The New Raemon – Sombra (Helicon)

Nick Cave & The Bad Seeds – Wild God

Nick Lowe – Went to a Party

Nilüfer Yanya – Like I Say (I runaway)

Parade & Nacho Casado – El Lindo Amor

Pau Vallvé – Ens hem guanyat l’estiu

Peter Perrett – I Wanna Go With Dignity

Pet Shop Boys – New London boy

A Place To Bury Strangers – You Got Me

Pony Bravo – C’est Chic – C’est Bon

Porches – Rag

Porridge Radio – Sick Of The Blues

Primal Scream – Love Insurrection

Repion – El día no me da

Richard Hawley – Prism in Jeans

Ride – Monaco

Sabrina Carpenter – Espresso

The Smile – Bodies Laughing

Soccer Mommy – Some Sunny Day

Sr. Chinarro – V de victoria

St. Vincent – Broken Man

Tiburona – Pensando en ti

Tindersticks – New World

Tyler, The Creator – Sticky (feat. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne)

Vampire Weekend – Capricorn

Viuda – Quincallera

Viva Belgrado – Perfect Blue

Escucha las 100 mejores canciones de 2024

