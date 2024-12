Mejores libros, emergentes, documentales y otras cosas de 2024

Como cada siempre que llegan estas fechas, empezamos en Muzikalia nuestro resumen especial de lo más destacado del año que acaba. Arrancamos nuestro repaso a los mejores de 2024 por los libros musicales, las bandas y artistas emergentes que hemos dado a conocer en nuestra sección 7 Minutos Al Día y las películas / documentales musicales más interesantes.

Además, como siempre hacemos, recordaremos a la gente del mundo de la música que se nos ha ido a lo largo del año. ¡Arranca nuestro resumen de 2024! ¡Arrancan los #Mejores2024MZK!

Mejores libros musicales de 2024

Algo que sirva como luz (Fernando Navarro, Aguilar)

Temporada de brujas: el libro del rock gótico (Cathi Unsworth, Contra)

Peter Gabriel. Un explorador musical y su tiempo (Javier De Diego, Sílex)

Otros libros musicales de 2024

No Binarix – Genesis P-Orridge (Caja negra)

Fe, esperanza y carnicería – Nick Cave, Séan O’Hagan (Sexto Piso)

Engañar al mundo. La historia oral de una banda llamada Pixies (Josh Frank, Caryn Ganz, Liburuak)

Ella Fitzgerald (Judith Tick, Libros del Kultrum)

Peter Doherty. Un chaval prometedor (Alianza Editorial)

El tiempo, lo soñado y lo real. Homenaje a José Ignacio Lapido (Comares)

Bodies. Vida y muerte en la música (Libuarak)

Amy Winehouse. De su puño y letra (Libros del Kultrum)

Lugares míticos del rock (Ferran Sendra, Redbook)

Los sueños de La Dama se Esconde. Conversaciones con Nacho Goberna (Fidel Oltra, Muzikalia)

Atlas de Sonidos Remotos (Víctor Terrazas, Menguantes)

The Smiths 1982-87: Canciones que te salvaron la vida (Simon Goddard, Ondas del Espacio) (reseña próximamente)

Derecho a La Fiesta: La Historia del DIY Soundsystem (Luis Costa, Colectivo Bruxista)

Lo Roto y Lo Sagrado: Leonard Cohen, Jeff Buckley y la improbable ascensión de Hallelujah (Alan Light, Liburuak)

La carta (Enrique Bunbury, Liburuak)

Un Cortocircuito Formidable (Oriol Rosell, Alpha Decay)

Mundo Turbio (Fernando Alfaro, Contra)

Barry Adamson – Por encima de la ciudad, por debajo de las estrellas (Liburuak)

Rock & revolución (José Manuel Sebastián, Sílex)

Cruzando los dedos (Miki Berenyi, Contra)

Joni Mitchell. Desde ambas caras (Libros del Kultrum)

Rosalía de la A a la Z (Marta Salicrú, Libros Cúpula)

Retromanía: La adicción del pop a su propio pasado (Simon Reynolds, Caja Negra) (reseña próximamente)

Swimming Underground: Mis años en la Fábrica Warhol (Mary Woronov, Reservoir Books)

The Jesus And Mary Chain. Incomprendidos (Contra)

Un Diablillo En América: Homenaje A La Identidad Escénica Negra (Hanif Abdurraquib, Liburuak)

Superestrella de las calles: Un año con Lawrence (CONTRA) (reseña próximamente)

Taylor Swift: En Primera Persona (Libros del Kultrum)

Piedra Contra Tijera. Historia del rock español 1991-2021 (La Oveja Roja)

Björk: Una constante mutación (VVAA, NORDICA) (reseña próximamente)

Kokotxas. Las más selectas delicias del periodismo musical español Vol.1

Fucked Feminist Fans: Los Orígenes del #MeToo Desde La Cultura Pop Musical

No Sonamos Mal. Crónica oral del nuevo indie de guitarras (Dani Vega, Enrique Zamorano y Víctor Terrazas, Muzikalia)

Lo Mejor de 7 Minutos en 2024

En nuestra veterana sección 7 Minutos al Día te damos a conocer casi diariamente multitud de bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. En 2024 te hemos presentado unos 150 artistas y grupos en nuestra sección diaria, además de incluir cerca de 500 canciones, también de bandas y artistas emergentes, en nuestra PlayList Emergente que publicamos de manera semanal. Entre todos ellos hemos hecho una selección de 20 nombres nacionales y 15 internacionales que te presentamos a continuación.

Nacionales: top 3

The Grannies Band

Mute

Virgen de la Periferia

Nacionales: resto del top-20

The T-Makers

The Seasongs

Pálida Tez

Las Dianas

Montesco

La Amenaza Constante

Klima Collective

Gazella

Breis

Amigas!

A Woman Dressed in Green

Tyrell

Carlos Ares

Anouck The Band

A Permanent Shadow

Zulabard

Pipiolas

Internacionales: top 3

Winona Riders (Argentina)

Pantomime Horses (Inglaterra)

Internacionales: resto del top-15

Tramhaus (Países Bajos)

Policías y Ladrones (México)

Piero Epifanía (Perú)

Malummí (Suiza)

Creve Coeur (Francia)

Sosahey (Argentina)

Lento Rodríguez (Perú)

Wanu (Suiza)

Hamann (Perú)

Vudufa (Perú)

17 Musas Envenenadas (México)

Verde 70 (Ecuador)

Migrant Motel (Estados Unidos)

Mejores Documentales 2024

Mutiny in Heaven: The Birthday Party (Ian White)

S/He Is Still Her/e – The Official Genesis P-Orridge Documentary (David Charles Rodrigues)

Blur: To the End (Toby L)

ZEF – The Story of Die Antwoord (Jon Day)

La guitarra flamenca de Yerai Cortés (C. Tangana)

Any Other Way: The Jackie Shane Story (Michael Mabbott y Lucah Rosenberg-Lee)

Bad Like Brooklyn Dancehall (Ben Digiacomo y Dutty Vannier)

Los Negativos: Graduados en underground (Víctor Carrey)

Me, Michael and I (Régis Coussot y Nicolas-Alexandre Tremblay)

Simple Minds: Everything is Possible” (Joss Crowley)

Se nos fueron en 2024

Como cada año, hemos querido tener un recuerdo para los y las artistas que nos han dejado en 2024. Lamentablemente, hace unos días sufrimos la pérdida de Nacho Para, componente de la Bantastic Fand y autor de recomendables discos en solitario. Un triste fin para un año que arrancó también con otra pérdida para la música de nuestro país, la de Morfi Grei. Entre ambos, también se nos han ido Mary Weiss, Frank Farian, Melanie, Wayne Kramer, Mojo Nixon, Damo Suzuki, Dani Ulecia (El Columpio Asesino), Karl Wallinger, Eric Carmen, Steve Harley, Graeme Naysmith, Dickey Betts, Duane Eddy, Steve Albini, Toumani Diabaté, Evelyn Thomas, John Mayall, Martin Philips (The Chills), Sergio Mendes, J.D. Souther, Ricky Morales (Brincos), Kris Kristofferson, Liam Payne (One Direction), Paul Di Anno (Iron Maiden) y el mítico Quincy Jones. Especialmente triste fue la pérdida en el mismo incidente de The Soft Moon y Silent Servant.