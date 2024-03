Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Billie Eilish, FINNEAS – What was I made for?

Derby Motoreta’s Burrito Cachimba – Manguara

The Lemon Twigs – A dream is all I know

Joana Serrat – The cord

Espiño – Lilith (Electric Nana)

Los Deltonos – Transparente

Depedro – Ojalá el amor nos salve

Vampire Weekend – Classical

Liam Gallagher, John Squire – Jumpin’ Jack Flash

Sr. Chinarro – Comunión

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

ATK Epop – Hello? (feat Cosmic G.)

El productor ATK Epop ha publicado esta semana el sencillo «Hello?», una canción de sonido electro-synthwave con un estribillo muy dance y una letra reivindicativa a la independencia y autosuficiencia de la mujer en una sociedad que poco a poco se rinde a la evidencia y la razón. Un electropop de enérgicas melodías endulzadas con la voz de Cosmic G. Este single, junto al resto de sus últimos lanzamientos, formará parte del EP Mothers.

Poomse – Cor suís

Poomse regresan convertidos en trío y con un nuevo EP, Triple Doble, que estará disponible el próximo mes de abril. Como adelanto, esta semana han publicado el sencillo «Cor suís». Un tema grabado en directo por Enric Hernáiz en los estudios Ca’n Puc de Palma, y que mantiene las señas de identidad de la banda, con sus riffs asimétricos y estructuras retorcidas acompañadas de letras bien cargadas de ironía.

Salvatge Cor – Ja sé l’amor

La banda mallorquina Salvatge Cor publicó este viernes el sencillo «Ja sé l’amor», lanzamiento con el que cierran definitivamente la etapa de Cruïlla, su último disco. Producida por el propio Llorenç Romera Pericàs, «Ja sé l’amor» pone música a un poema de Enric Casasses. Con esta nueva canción Salvatge Cor se adentran todavía más si cabe en las texturas folktrónicas presentes en los últimos trabajos de Bon Iver.

The Limboos – Stranded (I’m moving on)

The Limboos acaban de lanzar el sencillo «Stranded (I’m Moving On)», nuevo adelanto de su cuarto disco, Off The Loop (Penniman Records, 2024) publicado en formato físico y que estará en plataformas digitales muy pronto. Si «Dark is the night», que también te presentamos en nuestras canciones de la semana, giraba hacia la psicodelia y el preciosismo, «Stranded» es el contrapunto más agresivo y contundente del disco.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.