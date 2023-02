Llega el segundo disco de Tito Ramírez, ‘El Prince’

Tito Ramírez se hizo un nombre en la escena underground del soul y R&B con su disco The Kink of Mambo en 2019, el cual se agotó rápidamente en dos ediciones (aunque nosotros ya le seguíamos la pista en 2017). Desde entonces, este artista no ha dejado de trabajar, girar y crear nueva música. Con colaboraciones como «Last Train» junto a Los Malinches y el exitoso «Mambo nº666», remezclado por el aclamado productor Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, se ha convertido en un referente musical a nivel internacional.

Recientemente, ha colaborado con Pedro de Dios (Guadalupe Plata) y Antonio Pelomono (Everlasting) en su último disco como Pelo Mono, Gibraltar y ha anunciado su segundo álbum, El Prince (El Volcán Música & Discos Antifaz), el cual será editado el próximo 3 de marzo.

El álbum presenta una amplia gama de estilos y ritmos que abarcan la música latina, con influencias afroamericanas y anglosajonas. Es un disco de autor, que combina diferentes épocas y sonidos, y se convierte en un extravagante viaje por las influencias del artista, que abarcan la psicodelia, Latin Soul, Garaje, Mambo, Boogaloo, R&B, Góspel, entre otros estilos. Las letras de Tito Ramírez son complejas y llenas de mensajes que giran alrededor del amor, el sexo, las sustancias, la indecisión, la venganza, el poder y la riqueza.

Con dos adelantos ya disponibles, «Culpable (Guilty is de bugaloop)» y «Pal Barrio», Tito Ramírez profundiza y amplía su abanico estético con nuevos sonidos y ritmos nunca antes desarrollados. Ahora conocemos otro de sus temas, «Alma Sicodélica».

Escucha ‘Alma Sicodélica’ de Tito Ramírez

Próximos conciertos de Tito Ramírez

25 DE MARZO

Sala Copérnico, Madrid

21 DE ABRIL

Sala Upload, Barcelona

23 DE ABRIL

Gijón, Gijón Sound

29 DE ABRIL

Guadalajara, 33ª Scooter run Alkarria

3 DE JUNIO

Tarragona, Amposta

24 DE JUNIO

Almería, Candil Rock

29 DE JUlIO

Lugo, Festival 17 Grados Ribeira Sacra