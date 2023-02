Squid presentarán su segundo disco en Barcelona, Valencia y Madrid

Squid vuelven con O Monolith, que saldrá ala venta el próximo 9 de junio a través de Warp Records. Un trabajo de largo recorrido, ya que como confirma la banda, solo dos semanas después de la salida del estupendo Bright Green Field (Warp Records) mientras que estaban de gira, empezaron a trabajar en él: “Si no fuera por esa gira estos temas no existirían. La gente estaba tan ansiosa por ver música en vivo que pensamos que podíamos tocar cualquier cosa, incluso si no estaba terminada. De una forma u otra, tocamos alrededor del 80% de O Monolith, en su mayoría sin letra”.

Squid son una de las nuevas sensaciones de ese renacer del post-punk británico (consulta aquí el especial) y un año después de su paso por Primavera Sound Barcelona 2022, el 21 de septiembre en Barcelona y el 23 de septiembre en Madrid, Squid lanzarán nuevamente su furioso interrogante al público. La (2) de Apolo y Copérnico serán los escenarios de una gira organizada por Primavera Sound y Xtrarradio que también visitará el Ram Club de Valencia el día 22. Ha llegado el momento de golpear el monolito y ver qué esconden sus grietas.

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE – BARCELONA (LA (2) DE APOLO)

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE – VALENCIA (RAM CLUN)

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE – MADRID (COPÉRNICO)

Las entradas están a la venta en DICE a un precio de 20 € más gastos de distribución.

Escucha ‘Swing (in a Dream)’ de Squid