BAILEN anuncian disco y comparten ‘Call It Like It Is’

BAILEN anuncia su regreso con un nuevo álbum, Tired Hearts, que será lanzado el 5 de mayo de 2023 a través de Fantasy Records, y ya ha compartido el primer sencillo del disco, «Call It Like It Is». El tema, coescrito por BAILEN junto a Adam Levin y Sam Harris de X Ambassadors, «es un poderoso himno de pop que desenmascara la verdad que se esconde tras las apariencias», según la banda.

El videoclip de «Call It Like It Is», dirigido y editado por David Bailen, es un relato escalofriante de un «catfishing» que sufrió la banda durante una gira. Explican que, para ahorrar en la gira, suelen quedarse con amigos, familiares o fans en lugar de hospedarse en hoteles, lo que refleja las dificultades financieras que afrontan las bandas para mantenerse en el circuito.

El videoclip es un homenaje al cine de culto, y presenta una gran belleza cinematográfica que realza la estética del alt-pop que caracteriza a la banda.

Escucha ‘Call It Like It Is’ de BAILEN

Foto: Erica Snyder