Como cada domingo, llega el momento en Muzikalia de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Recordamos así muchas de las canciones de las que te he hemos ido hablando a lo largo de la semana, y aprovechamos para darte a conocer alguna novedad que todavía no habíamos comentado en nuestra web. Hoy, nuestras canciones de la semana son estas:

María Escarmiento – Chulo

(enlace a la noticia)

Bob Mould – American crisis

(enlace a la noticia)

Pearl Jam – Jeremy

(enlace a la noticia)

Gordi – Unready

(enlace a la noticia)

Laia Colás – Shades

(enlace a la noticia)

Dora – Hoy

(enlace a la noticia)

Asian Dub Foundation – Swarm

(enlace a la noticia)

Sweet Pomelo – La profundidad de los sueños

La profundidad de los sueños by Sweet Pomelo

(enlace a la noticia)

Fontaines D.C. – I don’t belong

(enlace a la noticia)

Roosevelt – Sign

(enlace a la noticia)

Jarv Is… – Save the whale

(enlace a la noticia)

Yusuf / Cat Stevens – Where do the children play?

(enlace a la noticia)

Margo Price – Letting me down

(enlace a la noticia)

De Marion – Gibbous

(enlace a la noticia)

Burrito Panza – Sociedades ficticias

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Mist3rfly – Complex

Mist3rfly ha estrenado esta semana el single “Complex”, otro adelanto – después de que hace poco menos de un mes incluyéramos “Alexanderplatz” entre nuestras canciones de la semana – de su nuevo álbum Vórtice que aparecerá el 26 de junio. Un disco concebido durante el periodo de estado de alarma y en el que el productor sevillano ha contado con colaboraciones como las de Carlos Ferrari líder de Los Rosarios, el mítico Santi Rex de Niños del Brasil, el artista argentino afincado en Berlín Patokai y el grupo madrileño Fuckware.

Steven Munar & Lynne Martin & Miguel Zanón – Stand up and face it

Steven Munar ha publicado varios singles durante el estado de alarma. El último de ellos, “Stand Up and Face it”, supone una novedad en su sonido, que adquiere aquí unos tintes más de los 80. Quizás por eso, esta canción grabada con Lynne Martin y Miguel Zanón no estará incluida en el próximo álbum del músico mallorquín, The Fish and The Net.

Sean Frutos – Ilustres opinadores

Sean Frutos, vocalista de Second, lanza “Ilustres opinadores”, el primer adelanto de su proyecto en solitario. En esta recién estrenada aventura musical, el cantante experimenta con nuevos sonidos y letras diferentes a las que nos tiene acostumbrados. En este primer single, Frutos utiliza la ironía para hacer una crítica a la imposición de ciertos “mandamientos sociales”.

Gatoperro – Tiembla la luna

Gatoperro ha lanzado en estos últimos días un nuevo single titulado “Tiembla la luna”. Pertenece a su último álbum, Ríen Los Dioses (Calvario Música), y nos sumerge en un rock trepidante, de guitarras fuertes, melodía hipnótica y una letra de innegable inspiración lorquiana. En el vídeo, grabado en el Bosque Escondido de Asturias, aparecen obras de la escultora Carmen Castillo que se integran de forma impactante con el paisaje de los bosques asturianos, para recrear el ambiente mágico y perturbador de este akelarre distópico.