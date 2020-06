Margo Price pone fecha a su nuevo disco

“Everybody’s lonely, oh babe, just look around”, canta la línea coral del nuevo tema de Margo Price. Pese a que esta letra no pretendía ser una premonición cuando lo grabó (con Sturgill Simpson coproduciendo) en los legendarios estudios de EastWest de Hollywood, desde que se pospuso el lanzamiento del álbum debido a la pandemia global, las letras han adquirido un nuevo significado.

Una vez fijada la nueva fecha de estreno para el 10 de julio, la propia Margo Price explica: “El tiempo se ha reorganizado, se ha ralentizado y ha manipulado cosas como esta. Las palabras de algunas de estas canciones han cambiado de significado, ahora tienen un mayor peso”.

“Este álbum”, continúa, “es una postal de un paisaje capturado en un momento determinado en el tiempo. No es un disco político, pero tal vez proporcionará un escape o alivio a quien lo necesite”.

Escrita por Margo Price y Jeremy para un par de amigos de la escuela secundaria, “Letting Me Down” trata de dos adolescentes fugitivos que intentan escapar de la vida laboral cotidiana.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip que ha sido dirigido por Kimberly Stuckwisch, quien condujo una autocaravana desde Los Ángeles hasta Nashville para filmar en la casa de Margo y en un hospital abandonado donde realiza una impresionante secuencia de baile coreografiada por su hermana Kylie.

Producido por su amigo Sturgill Simpson (y co-producido por David Ferguson y la propia Margo), That´s How Rumors Get Started marca el debut de la artista norteamericana en Loma Vista Records. En el disco podemos encontrar canciones que hablan de la maternidad, las mitologías del estrellato, la gentrificación de Nashville o la crisis nacional de salud, sintiendo que estamos así ante el álbum más cercano de Margo Price.

Margo grabó el disco en los estudios EastWest de Los Ángeles mientras estaba embarazada de su hija Ramona. “Ambos son procesos de creación”, cuenta Price, “y yo estaba cuidando muy bien tanto a mi cuerpo como a mi mente. Tenía mucha claridad gracias a la sobriedad”.

Si bien es cierto que para la mayor parte de las canciones contó con la colaboración de su marido Jeremy Ivey, Price ha contado para este disco con una banda histórica formada por Sturgill: el guitarrista Matt Sweeny (Adele, Iggy Pop), el bajista Pino Palladino (John Mayer), el batería James Gadson (Aretha Franklin, Marvin Gaye) y el teclista Benmont Tench (Tom Petty & The Heartbreakers). Una alineación de lujo que completa el coro de gospel de Nashville presente en algunos temas.