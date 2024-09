Este final de 2024 será recordado por el regreso (al fin) de The Cure con su primer disco en 16 años, Songs of a Lost World que llega el 1 de noviembre. Queremos celebrar su llegada dos especiales en Conexiones MZK en los que vamos a viajar por las rarezas que nos han ido dejando a lo largo de su carrera.

Hemos dedicado ya algunos podcast a la banda de Robert Smith, uno para repasar sus discos del mejor al peor, otro para celebrar su 40 aniversario con buen número de invitados entre quienes se encontraban músicos, periodistas y fans y un par de ellos más, para repasar el 30 aniversario de Wish.

Hoy arrancamos con la primera parte que comprenderá su etapa 1978-1992, desde su debut hasta Wish. Cerca de 20 canciones que vamos a escuchar en dos bloques. Para ello, haremos como hicieron ellos en su interesante concierto CURÆTION-25. Es decir, empezaremos por la época de Three Imaginary Boys, e iremos avanzando cronológicamente año a año, disco a disco, por esas canciones poco habituales y cuando lleguemos a Wish, haremos un repaso de lo escuchado y volveremos, pero siguiendo un orden inverso empezando por este disco y bajando hasta volver al primero.

Para la selección de canciones vamos a rebuscar en gran parte en esas Deluxe Edition publicadas esporádicamente desde el año 2006. Obviaremos las caras B de cada álbum, ya que todas ellas están recopiladas en Join The Dots y optaremos por temas inéditos, tomas alternativas, maquetas y algún directo no muy habitual.

Escucha Las mejores rarezas de The Cure (I)

Escúchalo en Amazon Music / Apple Podcasts

Suenan:

Play With Me

I’m A Cult Hero

Going Home Time

The Hanging Garden (Demo)

Ariel

Lime Time

Icing Sugar (Studio Alt Mix)

Delirious Night

Wendy Time (1990 Demo)

–

Off To Sleep

Out Of Mind (Studio Rough)

A Japanese Dream (12″ Mix)

Inwood

Sadastic

Demise

The Violin Song

Seventeen Seconds (Live In Amsterdam 1980)

Winter

