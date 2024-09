The National anuncian directo y comparten un EP como adelanto

The National ha anunciado el lanzamiento de Rome, un álbum en vivo grabado el 3 de junio de 2024 en el Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone en Roma, en lo que fue su última gira que pasó por nuestro país y reseñamos aquí.

El set de 21 pistas, mezclado por Peter Katis, abarca más de 20 años de su trayectoria y ofrece nuevas interpretaciones de sus canciones en un entorno en vivo. El álbum incluye temas icónicos como «Bloodbuzz Ohio», «I Need My Girl» y «Fake Empire», además de canciones recientes como «Eucalyptus» y «Tropic Morning News», que forman parte de la dupla formada por First Two Pages of Frankenstein (23) y Laugh Track (23).

Los miembros del club de fans de Cherry Tree de la banda tendrán la oportunidad de comprar un triple LP tricolor exclusivo con cinco canciones adicionales para completar el conjunto de 26 canciones en vinilo de colores que rinde homenaje a la bandera italiana.

La banda ha compartido un EP de cuatro canciones titulado NTL RM EP I, con lo más destacado de Rome: “I Need My Girl”, “Lemonworld”, “The Geese of Beverly Road” y “Lit Up”.

Escucha NTL RM EP I de The National

Estas serán las canciones de Rome

Foto The National: Graham MacIndoe