Las Petunias + Carolina Durante (Wurlitzer Ballroom) Madrid

Asistimos a una de las cinco sesiones organizadas por Carolina Durante a nombre de «Elige tu propia aventura», que coincide con el nombre del primer single del que será su próximo disco, que a juzgar por la lona que hay detrás de todos los conciertos con la fecha 18/10, podemos apostar que saldrá en octubre de este año.

El ciclo busca apoyar a las salas pequeñas (en concreto, la Wurlitzer Ballroom, que con un aforo de 150 personas alberga todos los conciertos) y a grupos emergentes. Entre el 13 de mayo y el 25 de junio tocarán Corte!, Alcalá Norte, Las Petunias, Tetas Frías y Error 97 junto con un “Grupo Sorpresa”, que se espera que tras tres conciertos así siga siendo Carolina Durante en los dos que quedan. Sin duda asistimos a una oportunidad única de ver al grupo, que ya ha llenado un WiZink Center, tocar en “petit comité”.

Tras el último concierto junto con Alcalá Norte, donde había gente haciendo cola desde las doce de la mañana y aún algunos que llegaron a las cinco de la tarde no pudieron entrar, el fenómeno de las entradas “solo en taquilla” se repitió con Las Petunias. A pleno sol, decenas de personas hacían cola para poder entrar en la pequeña sala, aún cuando quedaban más de tres horas para que se abrieran las puertas.

El grupo asiduo a “la wurli” lo conforman Elsa (guitarra), Cecilia (bajo) y Natalia (teclado), y juntas hacen lo que denominan “punk mono”. De todas las veces que han tocado en la Wurlitzer Ballroom, esta ha sido sin duda la que ha contado con más público (y en la que ha hecho más calor). Y no es que la gente viniera únicamente por Carolina, es que todo el público también se sabía toda la discografía de Las Petunias.

Si concierto fue breve, pero intenso. 150 personas se reunían bajo un ápice de aire acondicionado que hacía que la intensidad de los pogos y las avalanchas entre los asistentes se sintieran aún más fuertes. Era difícil respirar durante los dos conciertos, pero le daba un toque con el que todo el mundo contaba.

El trío abrió con uno de sus últimos singles, que será parte de su próxima publicación: «Avda Andraitx», una canción que vaticinó una historia que todavía no había ocurrido cuando se compuso. Aunque no tocaron su última canción, «Egoísta», pudimos escuchar «Sezar Blue», parte de su EP Nunca no he llorado, una balada que rara vez suelen tocar.

Además de canciones más antiguas como «Autopsia»; se acercaron a las nuevas, como la oda a la amistad «Audi 4 Latas» o la canción protesta contra las universidades españolas «B0mb4», que las artistas aprovecharon apra lanzar un mensaje de apoyo al pueblo palestino y en contra de la vinculación de las universidades con Israel. Un tema muy presente en el concierto gracias a que en la lona que cubría el logo tradicional de la Wurlitzer sobre el escenario se podía leer “viva Palestina libre”.

Aunque el concierto de Las Petunias iba a cerrar con «La cena», unos minutos de margen nos dejaron escuchar «Jowar Guolobitch» y «Elche Winnie».

Era el turno del “Grupo Sorpresa”, más conocidos como Carolina Durante. Desde antes de sacar su primer larga duración en 2019, se han ido reafirmando constantemente como uno de los grupos del momento. Su influencia alcanza a los jóvenes casi al mismo nivel que consiguieron Los Planetas hace 30 años. En 2022 sacaron su segundo LP, Cuatro Chavales, que llegó a una cantidad aún mayor de público, permitiéndoles en 2023 tocar en el WiZink Center. Son sin duda el grupo generacional de todos los nacidos después de los 2000. Esta vez no fueron ‘cuatro chavales’, sino cinco, pues actuaban con Julen, que tocaba la guitarra acompañando los acordes de Mario, guitarrista principal; una de las novedades de la noche.

Con un setlist que han ido variando ligeramente entre concierto y concierto del ciclo, abrieron con «En verano», tema que suele estar más hacia el final. Le siguieron las recientes «10», «Granja escuela» y finalmente «Aaaaaa#$!&», con la que suelen comenzar. Fue entonces cuando el ambiente sudoroso se intensificó aún más, y entre las primeras filas respirar se complicaba. Ni siquiera se calmó cuando tocaron su último single y al que dedican el ciclo, «Elige tu propia aventura», una balada; al igual que tampoco se calmó con otro lento como «Colores». Pero esto no es para nada algo negativo y el público estaba viviendo uno de los conciertos más intensos y memorables de sus vidas. Se notaba la emoción persona por persona, canción por canción, y absolutamente nadie fallaba con las letras de ninguno de los temas. Había incluso quien conocía «Joderse la vida», tema inédito que todavía no ha salido a la luz pero que ya han escuchado quienes hayan asistido a estas sesiones.

Sin duda, el momento más especial de la noche fue cuando, tras tocar «La noche de los muertos vivientes», el público comenzó a cantar «El parque de las balas» de manera insistente. Así consiguieron que, al no parar de cantarla, sonase en el concierto a pesar de que no era originalmente parte del repertorio. La canción, que canta a las amistades perdidas, unió a toda la sala. La noche terminó con «Las canciones de Juanita», dejando al público con ganas de más pero con necesidad de respirar un poco de aire.

Para quien quiera vivir la experiencia de disfrutar de Carolina Durante en una sala pequeña como la Wurlitzer Ballroom, aún quedan dos oportunidades, dos “aventuras”. Podrás verles el 17 de junio junto a Tetas Frías o el 25 del mismo mes con Error 97, que será la última oportunidad. Las entradas están únicamente disponibles en taquilla por el precio de 7€, y se aconseja, como hemos podido ver, hacer cola desde mucho antes si verdaderamente no se quiere perder la oportunidad.

Fotos Las Petunias + Carolina Durante: Amanda D. Marcos y Elena Halley