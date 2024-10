Lento Rodríguez, en la nueva ola del pop peruano con su debut

Gustavo Rizo Patrón, líder del proyecto peruano Lento Rodríguez, ha decidido que la paciencia es para los débiles y aquellos que temen al cambio. New New Wave es una cachetada sonora a su propio pasado, una señal de que ya no se conforma con las etiquetas de LoFi o Indie Rock que se usaron para intentar describir algunos singles pasados. Ahora, desde Nueva York, ha armado un collage sonoro que coquetea con el Dream Pop y el Jazz, pero con un pie firmemente plantado en la New Wave.

El disco, que fue grabado entre Lima, Nueva York y Roma, parece una carta de amor a las ciudades que lo vieron nacer, crecer y explotar artísticamente. Esa mezcla explosiva no sería posible sin la mano de Pablo Moreyra en la producción y el toque maestro de Howie Weinberg en la masterización. Cada pista tiene un pulido que te obliga a escuchar con atención, porque las cosas aquí no pasan porque sí. Cada acorde, cada silencio está cuidadosamente diseñado para llevarte a algún lugar, aunque a veces ni el propio Rizo Patrón sepa dónde.

Lo más salvaje de New New Wave es cómo juega con el tiempo, como un alquimista que mezcla pasado y futuro sin perder un gramo de urgencia. Seis canciones son nuevas, pero las otras cuatro son reversiones de temas antiguos, reimaginados, modificados y retorcidos hasta que apenas los reconoces. En manos de otro artista, esto sería un error monumental, pero Lento Rodríguez lo hace parecer una idea brillante. Y lo es.

Las colaboraciones con músicos como Daniel Sadownick y Hugo Lee le dan al álbum una profundidad de sonido que no se encuentra en la mayoría de los discos de la escena independiente latinoamericana. No es que la propuesta sea inaccesible, al contrario, es un álbum que te invita a sumergirte en él, a perderte en sus capas. Pero no te equivoques: New New Wave no es un disco fácil. Aquí no hay espacio para canciones de fondo; cada tema exige algo de ti, una respuesta, un compromiso.

Rizo Patrón no está buscando complacer a nadie. New New Wave es un álbum que desafía, que te empuja a salir de tu zona de confort. En un mercado que muchas veces premia lo predecible, Lento Rodríguez ha decidido ir contra la corriente, y lo ha hecho con una fuerza que se siente como una ola imparable. Si esta es la nueva ola, prepárate para nadar o ser arrastrado.