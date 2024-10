Liam Payne de One Direction fallece a los 31 años

El que fuera integrante de One Direction, Liam Payne, falleció a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. La policía argentina confirmó que el incidente ocurrió el miércoles por la tarde en el barrio de Palermo. Los servicios de emergencia declararon que el músico sufrió heridas graves que resultaron incompatibles con la vida. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, en medio de informes que mencionan un posible estado de alteración del cantante por consumo de sustancias. La noticia ha causado conmoción entre sus seguidores, quienes se congregaron en el lugar para rendirle homenaje.

Originario de Wolverhampton, Payne alcanzó la fama mundial a los 16 años cuando se unió a One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson en 2010 tras participar en «The X Factor». Aunque la banda no ganó el concurso, se convirtió en uno de los grupos más exitosos, con más de 70 millones de discos vendidos y éxitos como «What Makes You Beautiful». Tras la pausa indefinida de la banda en 2016, Payne lanzó su carrera en solitario con canciones como «Strip That Down» y «For You».

Liam Payne se encontraba en Argentina tras acompañar a su excompañero de banda, Niall Horan, en un concierto en Buenos Aires.

Descanse en paz.