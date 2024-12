Libro: Kokotxas. Las más selectas delicias del periodismo musical español Vol.1

El periodismo musical español lleva tanto en crisis, que parece incapaz de reconocer sus propios logros. De un tiempo a esta parte ha entrado en un estado casi catatónico, alimentado por la precariedad que lo entierra, el amateurismo con el que sobrevive, la dificultad para adaptarse a nuevos formatos o la inexistente paridad, sin olvidar el desprecio que sufre por parte de la industria y ese ombliguismo más centrado en el individualismo que en lo colectivo.

Son males que nos afectan desde hace tiempo, aunque no todo tienen por qué ser malas noticias. Se sigue haciendo buen periodismo cultural y musical en nuestro país y se debe seguir haciendo. Este reciente Kokotxas. Las más selectas delicias del periodismo musical español Vol.1 editado por Liburuak y recopilado por Bruno Galindo puede ser una primera piedra de toque para reivindicar no solo algunos de los logros más importantes de nuestra historia, sino para ejercer como revulsivo para seguir alimentándola. Una feliz idea en forma de libro, que nos ayudará a conocer algunos de los hitos más interesantes de la prensa musical de estas seis últimas décadas y a calibrar su evolución. Cómo en sus comienzos la presencia de mujeres era de lo más natural, hasta que con los años fue decreciendo significativamente, algo que afortunadamente parece que se va revirtiendo con el paso del tiempo ya que en nuestros días no dejan de llegar nuevas referentes.

Dividido en cuatro partes ordenadas en el tiempo: Todo esto era campo (1965-1972); El underground (1973-1979); La modernidad (1980-1989); Diarios, revistas y suplementos (1994-2005) y El presente y el futuro (2010-2022), arrancaremos con José Luis Álvarez documentando la llegada de The Beatles a España en 1965. A partir de ahí, interesantes rescates como la entrevista de Román Orozco en Mundo Joven (1969) a los cinco solistas del momento: Mike Kennedy, Miguel Ríos, Juan Pardo, Victor Manuel y Julio Iglesias; José María Íñigo relatando el fallecimiento de Janis Joplin; una interesante entrevista a John Lennon en las oficinas de Apple a cargo de una Tina Blanco que se presentó sin cita previa, o un reportaje sobre el festival de la Isla de Wight hecho por Mercedes Arancibia en 1970.

Textos reproducidos como fueron publicados originalmente, sin edición, que nos trasladan a ese primer periodismo y nos deja perlas como las del genial Carlos Tena, que en 1976 radiografiaba el nacimiento del punk como un auténtico visionario, con una prosa similar a ese peculiar estilo que se gastaba presentando espacios como Popgrama o Auanbabulubabalambambú. A históricos como Ángel Casas reseñando en Vibraciones un concierto de David Bowie en el Earl’s Court de Londres en 1973, a Constantino Romero entrevistando a Leonard Cohen en los inicios de su carrera o a Ramón de España cerrando 1979 en la revista Star con una guía para entrenarnos para lo que será la música de los 80. No faltan referencias obvias como Patricia Godes, Ignacio Juliá, José Ramón Pardo, Jesús Ordovás o Diego A. Manrique (impagable su artículo de 1985 en La Luna reflexionando sobre la crítica musical), algunos faros de nuestra generación como Rafa Cervera, Silvia Grijalba o Santi Carrillo, y se agradece la llegada a nuestros días con textos de compañeras y compañeros como Elena Cabrera, Grace Morales o Fernando Navarro. La guinda pone esperanza en la pluma de Carlos Pérez de Ziriza y nos deja expectantes ante nuevos volúmenes de estas suculentas Kokotxas.

Como comenta Galindo en el prefacio, faltan nombres y estos son los que han cabido. Pónganse a indagar en las hemerotecas y en internet, y encontrarán razones de peso para seguir confiando en esta noble profesión.

Puedes comprar el libro Kokotxas. Las más selectas delicias del periodismo musical español Vol.1 de Bruno Galindo (Liburuak) en la web de su editorial.