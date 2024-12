Así fue el homenaje a Mark Lanegan en Londres

Mark Lanegan nos dejaba el 22 de febrero de 2022 generando esa dolorosa punzada de incredulidad que causan las noticias inesperadas. El músico norteamericano empezó su carrera hace casi cuatro décadas, dejando tras de sí innumerables discos en solitario, junto a otros artistas y en bandas como los recordados Screaming Trees que fundara en 1985 en Ellensburg, su ciudad natal. Cerca de una veintena de álbumes bajo su nombre o con su participación, impregnados de su voz cavernosa, de esa fuerte personalidad y de un ímpetu arrollador que llenaba cualquier escenario al que se subiera.

Casi tres años después de su partida un buen número de artistas amigos y colaboradores se han reunido en el Roundhouse de Londres conmemorando lo que habría sido su 60 cumpleaños. El evento, titulado Mark Lanegan – A Celebration, ha contado con la participación de Josh Homme y Troy Van Leeuwen de Queens of the Stone Age, Dave Gahan de Depeche Mode, Soulsavers, Greg Dulli, Chrissie Hynde de Pretenders, Alison Mosshart de The Kills, Bobby Gillespie de Primal Scream y otros invitados especiales.

Durante la velada Dulli y la banda Soulsavers interpretaron “The Stations” de Gutter Twins, el proyecto que compartió con Lanegan en los 2000. También hubo momentos especiales como Bobby Gillespie tocando “Sworn And Broken” de Screaming Trees, Dave Gahan de Depeche Mode interpretando los temas en solitario de Lanegan “Kingdoms Of Rain” y “Hit The City,” y Josh Homme versionando “Carnival,” de 1994. Fue aparte de una celebración, un recorrido que revivió diferentes etapas de la prolífica carrera del músico.

Os dejamos con una serie de vídeos que documentan el homenaje: