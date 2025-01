Libro: Superestrella De Las Calles. Un Año Con Lawrence (Contra)

Lawrence siempre quiso ser una estrella del pop. No tuvo suerte, aunque lo tenía todo para serlo: talento compositivo, olfato para cuidar una imagen elegante y moderna, y crear alrededor suyo una mitología en donde el romanticismo y el realismo abrazaban una cosmología muy especial.

Lawrence ha sido un culo inquieto que ha liderado bandas que forman parte de la mejor cosecha del pop inglés de las últimas cuatro décadas. Con Felt editaron diez discos estupendos que han acabado siendo referentes para cualquier sibarita del pop, aunque la fama no llegara nunca a llamar a su puerta. Discos como Forever Breathes The Lonely Word (1986) o Poem Of The River (1987) son muestras de su talento, así como de la peculiar forma de percutir las cuerdas de su guitarra Maurice Deebank. La fama se la llevaron los The Smiths con lo que la etiqueta de grupo de culto ha sobrevolado sobre ellos siempre.

Este Superestrella De Las Calles. Un Año Con Lawrence (Contra, 2024) es un mayúsculo texto en el que Will Hodkinson deambula por los suburbios londinenses conversando con nuestra Superestrella de las calles, un Lawrence Hayward que se siente cómodo reflexionando sobre aspectos que siempre han preocupado al rey del novelty pop. Son páginas que se devoran porque se crea una complicidad entre autor y artista que no era del todo esperable habida cuenta del carácter ambivalente del bardo de Birmingham. Pero Hodkinson sabe capear las excentricidades del artista, armarse de paciencia, y así crear una biografía que se lee como si fuera una novela de ficción, o un tratado de cómo sabotear tu vida por etapas.

Nacido en una familia de clase obrera, Lawrence desde joven ya quiso ser una estrella del pop con todo lo que eso representa: éxito, fama, y dinero. Este fan de Marc Bolan y de Vic Goddard se pasaba mucho tiempo leyendo y escuchando sus discos favoritos en su habitación, y el descubrimiento de Nick Drake y su “River Man” fue el acicate para intentar escribir las melodías más bonitas de la tierra junto a Felt. Los rifirrafes con los componentes de la banda hizo que se disolvieran (Hayward vive en su particular mundo paralelo que es complicado entrar sin salir damnificado), y a partir de ahí nace una leyenda, pero una leyenda de clase obrera que tanto viste de ropa de bazar chino como que se gasta un dineral en un jersey de alta costura; o tanto fantasea con comprarse una mansión como que se ve abocado a mendigar por las calles para poder comer; o tanto se da paseos largos por urbanizaciones desiertas y aburridas como que se deja ver por los arrabales londinenses con indumentarias imposibles y mirada famélica.

Tras Felt llegaron Denim y dar con el hit mundial que le hiciera millonario se resistía (no pudo ser con la resultona “Summer Smash”), luego lo intentaría con la formación Go-Kart Mozart y por último Mozart State (otro atisbo de hit llegaría con la formidable “When You’re Depressed”). Jamás llegaría el éxito, aunque sí el reconocimiento crítico, y como dice el autor del libro “con la vida se pueden hacer un millón de cosas, y que Lawrence, a despecho de las consecuencias, había tenido la valentía de vivir como él consideraba más conveniente”. Quizá a eso debe aspirar cualquier persona, y también a tener derecho a un busto de mármol y exponerse dentro de una vitrina en una iglesia como un santo más al que venerar.

Lawrence en diez canciones

“Cathedral” (1982)

“Vasco Da Gama” (1984)

«Primitive Painters» (1985)

«She Lives by the Castle» (1987)

«The Osmonds» (Demim, 1992)

«The Great Pub Rock Revival» (Denim, 1996)

«Summer Is Here» (Go-Kart Mozart, 2005)

«Ollie Ollie Get Your Collie» (Go-Kart Mozart, 2012)

“When You’re Depressed» Go-Kart Mozart, 2018)

«Relative Poverty» (Mozart E state, 2023)

