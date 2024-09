Linkin Park comparte el sencillo ‘Heavy is the Crown’

Linkin Park han lanzado un su nuevo sencillo, «Heavy is the Crown», que también forma parte de la banda sonora oficial del campeonato de videojuegos «League of Legends». Esta es la primera colaboración de la banda con Riot Games.

La canción está incluida en el próximo álbum From Zero, que saldrá al mercado el 15 de noviembre y que como te comentamos supone un antes y un después en la carrera del grupo, que renace con la incorporación de dos nuevos miembros: la cantante Emily Armstrong que ha sustituido a Chester Bennington, fallecido en 2017, y el batería Colin Brittain.

Linkin Park debutaron en el año 2000 con Hybrid Theory, que contenía algunos de sus primeros éxitos, entre los que se encontraban las exitosas “Crawling”, “In the End” o “Papercut”. Fue uno de los trabajos más vendidos de aquella década. La banda, claramente influenciada por los sonidos de artistas como Korn, Deftones, Faith No More o Nine Inch Nails mezcló el rock de guitarras con sonidos electrónicos o hip hop y son maestros de su género.

Sobre esta nueva encarnación de Linkin Park, Shinoda, Delson, Farrell y Hahn empezaron a juntarse en años recientes y sin ninguna intención de resucitar al grupo. Su motivación era pasar tiempo juntos y reconectar la camaradería y creatividad que ha sido la base de su amistad desde la época universitaria. Durante esa temporada invitaron a varios amigos al estudio y encontraron una química especial con Armstong y Brittain.

De ahí surgió el sonido de un grupo de músicos re descubriendo la energía incontrolable de un nuevo comienzo. Shinoda declara «Cuanto más trabajábamos con Emily y Colin, más disfrutábamos de su talento, su compañía y las cosas que estábamos creando. Nos sentimos muy empoderados con esta nueva formación y con la música vibrante y energética que hemos hecho juntos».

Escucha ‘Heavy is the Crown’ de Linkin Park

El álbum estará disponible el 15 de noviembre en tres ediciones en vinilo coloreado (azul para todas las tiendas, magenta para las Indies y transparente para Amazon), dos en CD (todas las tiendas y Amazon) y edición en casete (puedes reservar tu copia aquí)

Estas serán sus canciones:

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

Cut The Bridge

Heavy Is The Crown

Over Each Other

Casualty

Overflow

Two Faced

Stained

IGYEIH

Good Things Go

Foto: James Minchin III