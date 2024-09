Llega Visor Fest. Prepárate para su nueva edición

Visor Fest (entradas aquí) vuelve a Murcia este fin de semana. Los días 27 y 28 de septiembre el Espacio Nueva Condomina acogerá uno de los festivales más especiales del país. Es el llamado festival de conciertos, sin solapamientos: Un solo escenario, cuatro actuaciones por día y una serie de Djs que amenizarán cada una de las jornadas.

Un cartel de altura

Como es habitual en Visor Fest, el cartel no decepciona. Este año está encabezado por los legendarios The Charlatans. La banda de Tim Burgess puede presumir de ser de los pocos grupos de su generación que se han mantenido en activo desde sus comienzos. Formados en Birminghan en 1989, fueron una de esas formaciones que tomaron parte del fenómeno Madchester, quizá unos peldaños por debajo en popularidad respecto de sus tres claras referencias, The Stone Roses, Happy Mondays e Inspiral Carpets. Posteriormente se les incluyó como parte del britpop y llegan a nuestros días como uno de los grupos de pop británico con más solera y personalidad.

The Charlatans han ido evolucionando en cada disco, pasando por diferentes etapas, pero demostrando siempre su arraigo por las canciones más melódicas, los aires sixties, la electrónica, el funk o abrazando a Dylan, a Sly & The Family Stone o The Kinks.

Entre sus grandes nombres también están The Mission, o lo que es lo mismo, una de las más populares bandas del afterpunk británico ochentero. Miembros de la generación de bandas británicas consideradas como góticas o siniestras, cohabitando con Siouxsie & The Banshees, The Cure, The Chameleons, los ex Bauhaus Love & Rockets y otros. Su primer single, «Serpent’s Kiss», fue un éxito de ventas en las listas independientes lo que les dio un empujón considerable.

En 1988 publicarían Children, su nuevo trabajo, que alcanzó el número 2 en las listas de su país y contó con la producción de John-Paul Jones de Led Zeppelin, consiguiendo la quizá mejor obra de su carrera. 1990 fue el momento en el que alcanzaros mayores cotas de popularidad en todo el mundo gracias a la publicación de Carved In Sand y el lanzamiento de singles como “Butterfly On a Wheel”, «Into The Blue» o «Deliverance». Llenaron Wembley, actuaron en Reading y comenzaron a ser comparados con U2 dada su épica, su solvencia sobre el escenario y la manera de congregar a las masas. Desde entonces, una carrera de largo recorrido que ha ido sumando nuevos hitos e interesantes discos.

Camera Obscura han vuelto a la actividad con Look to the East, Look to the West, producido por Jari Haapalainen, que ya trabajó con el grupo en su cima Let’s Get Out of This Country de 2006 y My Maudlin Career de 2009, ayudándoles a crear un álbum que recuerda simultáneamente por qué sus fans de toda la vida los han amado ferozmente durante décadas.

El gripo de Tracyanne Cambell regresa once años después de Desire Lines (2013), tras cuya gira perdieron a su teclista Carey Lander. Desde entonces algunos conciertos, el lanzamiento hace un par de temporadas de Making Money, un álbum de caras B y remezclas que se publicó con motivo del Record Store Day. Visor Fest será testigo de la vuelta de su bonito jangle pop.

Los históricos del power pop Gigolo Aunts dicen adiós en una última gira y han elegido Visor Fest entre sus fechas en España. Ellos siempre han mantenido una conexión especial con nuestra, donde cuentan con un gran número de seguidores. A pesar de tener una discografía reducida desde sus inicios en 1986, sus temas han dejado huella. Formados en Massachusetts a principios de los años 80 por Dave Gibbs (voz y guitarra), Phil Hurley (guitarra y voz), Steve Hurley (bajo y voz), y Paul Brouwer (batería), ganaron popularidad en la escena del rock alternativo de los años 90 con su álbum Flippin’ Out, lanzado en 1993. Su gira de despedida con su formación original, acompañada por Jon Skibic.

Su homenaje a Chris Bell en 1992 con una versión de «I Am The Cosmos», así como la adaptación de «La Chica De Ayer» de Nacha Pop, son ejemplos de su buen gusto musical. Como parte de este adiós, el grupo verá cumplido su deseo de lanzar en vinilo su álbum Minor Chords And Major Themes, disponible exclusivamente en sus conciertos. Será el cierre de una carrera, pero seguro que también un buen momento de celebrar.

Los belgas dEUS sigue siendo un referente del indie casi 30 años después de su debut, siempre en busca de nuevos desafíos y creativamente inquietos. Hace un par de temporadas publicaban su octavo álbum de estudio, How To Replace It, 10 años después de su último lanzamiento. Reconocidos como una influencia para bandas como Muse, Radiohead y Elbow, el grupo ha mantenido su presencia en el mundo de la música a pesar de su prolongada ausencia en la producción de nuevos discos.

La banda belga liderada por Tom Barman y Klaas Janzoons, desplegarán en el Visor su personal art rock con influencias de lo más dispares, del folk al punk pasando por el jazz, que han dejado por el camino obras maestras como The Ideal Crush.

Kula Shaker, uno de los tesoros del britpop, estarán en Murcia con Crispian Mills a la cabeza acompañado de Alonza Bevan (bajo) y Paul Winter Hart (batería) junto al mago del Hammond Jay Darlington. Juntos darán cuenta de su portentoso directo de pop y psicodelia donde seguro no faltarán himnos como «Tattva» o su poderosa versión de «Hush».

Otro valor seguro son Immaculate Fools, banda formada en Kent a principios de los años 80 por Kevin Weatherill y que saltaron a la fama por un tema que dio nombre al grupo. Una mezcla única de influencias que iban desde el folk hasta el rock y el pop, con letras introspectivas y melódicas que exploraban temas de amor, pérdida y la búsqueda de identidad. Discos como Dumb Poet, lanzado en 1987 o Another Man’s World de 1990 siguen despertando nostálgicas pasiones.

Junto a todos ellos, los británicos Sad Lovers & Giants nacidos en 1980 en Rickmanswort y de trazas similares. Discos como Feeding the Flame (1983), les convirtieron en una de las bandas del momento, gracias a esa gama de influencias musicales, desde el ambient hasta el rock psicodélico, lo que les permitía desarrollar un sonido evocador y oscuro.

Traslados al nuevo recinto de Nueva Condomina

La organización de Visor Fest ha puesto a disposición de los asistentes al festival un servicio de autobuses, aparte de compartir información actualizada con las diferentes opciones de llegar hasta allí:

Los servicios de tranvía Línea 1, se incrementarán para acudir a los conciertos, en frecuencia y número de convoyes hasta las 00.02, también se ha hablado con las asociaciones de taxistas para facilitar el desalojo, habilitando una parada de taxis extraordinaria alrededor del recinto, con más unidades.

Se dispondrá de un servicio de autobuses con destino Plaza Circular:

– Hay dos tipos de billetes que son, Viernes Espacio Nueva Condomina – Plaza Circular, Sábado Espacio Nueva Condomina-Plaza Circular.

– No se realizan paradas intermedias.

– No hay que reservar horario anticipado

– El precio es de 5€ por trayecto/persona sin gastos de gestión, ni de ningún tipo y se pueden adquirir ya en este enlace

La recogida se hará enfrente de parada tranvía L1 a pocos metros del recinto.

– Solo se garantizan plazas para compra anticipada.

– El ticket se validará a la entrada del autobús, puedes llevarlo impreso o en tu móvil.

– A la llegada al destino, os agradecemos bajar de forma ágil y ordenada, para cumplir el resto de horarios.

Recuerda que además de las entradas de día, disponibles a 59€, tienes a tu disposición el abono para los dos días, disponible por 78€.