Llega la gira de salas de Standstill

La vuelta de Standstill ha sido una de las sorpresas de la temporada. Ellos se separaban el pasado 2015 después de una impecable carrera de diecinueve años, siete discos y más de quinientas actuaciones. Ese mismo año cerraban un ciclo con dos últimos conciertos en la barcelonesa sala Apolo. Dos noches que fueron convenientemente registradas y posteriormente editadas bajo el título Estaría muy bien, en doble vinilo, CD y DVD con lo mejor de ambas actuaciones.

Desde entonces, sus miembros iniciaron diversas aventuras; su cantante Enric Montefusco una carrera en solitario que recientemente nos ha traído el interesante Viaje al Centro de un Idiota: Infierno/Purgatorio (Satélite K). Ricky Falkner se dedicó a la producción y puso en marcha Mi Capitán o Egon Soda, Piti Elvira se arrancaba también en solitario, y su batería Ricky Lavado exploró su faceta de escritor y acompañó a Falkner en algunos de sus proyectos, aparte de colaborar con The New Raemon, The Secret Society o Nudozurdo.

Sus primeros conciertos les han llevado a o Tomavistas, PortAmérica, Vida, Sonorama, Canela Party o Vive Latino, y ahora es momento de llegar a las salas y desarrollar ese discurso en el ambiente íntimo que merece. Una gira que arrancará el próximo 30 de noviembre con sold-out en Apolo (Barcelona), el escenario donde se despidieron en octubre 2015 y se prolongará hasta final de enero con una larga docena de conciertos que llegan a Santiago de Compostela (Capitol), Santander (Escenario Santander), Bilbao (Kafe Antzokia), Sevilla (Malandar), Granada (Industrial Copera), Málaga (La Trinchera), València (SerialParc), Murcia (Mamba!), El Prat (La Capsa) y, finalmente, Granollers (Nau B1), Zaragoza (Oasis-Inverfest) y Madrid (La Riviera-Inverfest).

Toma nota de las fechas de Standstill

Barcelona- 30 noviembre – Sala Apolo – ¡Entradas agotadas!

Santiago- 5 diciembre- Capitol – Entradas

Santander – 6 diciembre- Espacio Santander – Entradas

Bilbao- 7 diciembre- Kafe Antzokia – Entradas

Sevilla- 12 diciembre- Malandar – Entradas

Granada- 13 diciembre- Industrial Copera – Entradas

Málaga- 14 diciembre- La Trinchera – Entradas

Valencia- 22 diciembre- Serialparc – Entradas

Murcia- 27 diciembre- Mamba – Entradas

El Prat de Llobregat – 28 diciembre- La Capsa – Entradas

Granollers- 24 enero- Nau B1 – Entradas próximamente

Zaragoza- 30 enero- Oasis – Entradas

Madrid- 31 enero- La Riviera – Entradas