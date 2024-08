Lol Tolhurst y Budgie versionan ‘A Forest’ de The Cure

El que fuera batería y teclista de The Cure desde su nacimiento hasta su salida en 1989 Lol Tolhurst, tiene nuevo proyecto musical junto al también batería de Siouxsie & The Banshees y The Creatures, Budgie, y el productor Jacknife Lee.

Los dos veteranos músicos del post-punk y el productor lanzaban el pasado año Los Angeles, del que estuvimos hablando con Budgie. Un álbum cuenta con una asombrosa lista de cantantes e instrumentistas invitados como James Murphy de LCD Soundsystem, Bobby Gillespie, The Edge de U2, Isaac Brock de Modest Mouse, el vanguardista de los derechos civiles Lonnie Holley, Mary Lattimore, la salvaje Arrow de Wilde de Starcrawler y Mark Bowen de IDLES.

Hace unos días Lol y Budgie lo presentaban en KEXP con la compañía del bajista Liam Hayden y se atrevían a versionar un clásico de The Cure, «A Forest», que fue compuesto cuando Lol aún formaba parte de la banda junto a Robert Smith, Simon Gallup y Matt Hartley. Una canción incluida en el segundo disco del grupo, Seventeen Seconds (1980).

Escucha ‘A Forest’ de Lol Tolhurst y Budgie