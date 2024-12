Mad Cool 2025 arranca con Olivia Rodrigo, Alanis Morisette, Weezer y más

Mad Cool Festival 2025 regresará un año más al recinto Iberdrola Music de Madrid del 10 al 12 de julio de 2025. El festival ha revelado un cartel repleto de nombres destacados y géneros diversos entre quienes destacan nombres de la talla de Olivia Rodrigo, Iggy Pop y Alanis Morissette.

Oros grandes reclamos incluyen a Weezer, Kings of Leon y Thirty Seconds to Mars, aportando una segunda línea de lo más contundente. También brillarán nuevas promesas como Gracie Abrams, Noah Kahan y Girl in Red, junto con nombres icónicos del indie de principios de siglo como Bloc Party y Kaiser Chiefs. La edición 2025 también apuesta por explorar diversos estilos musicales, desde la electrónica de Justice y The Blessed Madonna hasta el folk contemporáneo de Leon Bridges y The Teskey Brothers. La representación nacional estará a cargo de artistas como Arde Bogotá, Natalia Lacunza y Alcalá Norte, mientras que propuestas internacionales como Refused, Foster the People y Glass Animals refuerzan un cartel que acoge a una gran variedad de talentos emergentes y consolidados que abarcan desde el pop, el rock y el punk hasta el soul y el synth-pop.

Consulta el cartel de Mad Cool 2025

Abonos para Mad Cool 2025

Preventa clientes Santander:

Si eres cliente Santander, del 20 de diciembre a las 10am hasta el 23 de diciembre a las 9.59am se podrán adquirir los primeros abonos para Mad Cool 2025, disfrutando de un precio especial y de acceso fast track en el festival con la compra en www.madcooltickets.com

Preventa para Socixs con precio especial:

Si eres socix de Mad Cool, del 20 de diciembre a las 10am hasta el 23 de diciembre a las 9.59am se podrán adquirir los primeros abonos para Mad Cool 2025, disfrutando de un precio especial en www.madcooltickets.com

Venta general:

La venta general de abonos empezará el día 23 de diciembre a las 10am en www.madcooltickets.com

PRECIOS

Preventa Santander y Preventa Socixs

Abono general – 189€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 350€ + gastos distribución.