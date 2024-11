Madee anuncian celebración de los 20 años de Orion’s Belt

El pasado 26 de mayo se cumplieron 2o años desde que Madee publicaran Orion’s Belt (Bcore / Cydonia, 2004), su disco más reivindicado. El próximo año volverán a interpretarlo en directo.

Así lo cuenta la propia banda:

´Hace veinte años conseguimos plasmar por primera vez en una grabación las canciones que siempre quisimos escribir. “Orion’s Belt” es un disco que trata sobre aprender a conocerse e intentar ser mejor, perder el miedo al fracaso, superar las pérdidas y recuperar la esperanza. También es un disco que nos resultó muy difícil de completar. Algunos de nosotros sufrimos grandes cambios personales que acabaron plasmados en el tono y los textos del disco. Con los anteriores álbumes tuvimos la sensación de que nos faltaba algo, por eso decidimos irnos con Santi Garcia a los estudios Engine de Chicago. Antes de partir intentamos componer y recopilar el mejor material posible, incluso grabamos dos veces el disco, la primera en nuestro local para llegar a Estados Unidos con el repertorio engrasado y bien aprendido. Las sesiones en Engine fueron un éxito, jamás habíamos tocado tan compenetrados, trabajar por primera vez con Santi Garcia nos ayudó a tocar mejor juntos. Todo fue muy intenso, incluso dos de nosotros acabamos ingresados en un hospital de Chicago, true story.

El 26 de octubre de 2004 publicamos “Orion’s Belt” a través de los sellos Bcore y Cydonia (nuestro propio sello). Lo presentamos en un precioso concierto que organizamos en la mítica -y desaparecida- sala L’Espai de Barcelona, aquel fue uno de los mejores momentos de nuestra historia. Desde entonces, hemos editado cuatro discos más. Madee es un grupo que ha tenido muchos tiempos muertos debido a las agendas, trabajos, obligaciones y vidas de cada uno, eso nos ha llevado a publicar discos con menos frecuencia de la deseada. Algo que intentamos compensar recientemente publicando y encadenando nuestros tres últimos discos entre 2020 y 2023. El pasado verano nos reunimos y estuvimos hablando de la posibilidad de hacer algo con motivo del 20º aniversario de «Orion’s Belt”, decidimos juntarnos de nuevo para celebrar las canciones más importantes de nuestra banda. En esta nueva aventura; a Capi, Pep, Ramón, Marc y Adam nos acompaña a la batería nuestro viejo amigo Marc Prim (Seek ‘Em All, Soul Aside, Sargon). El concierto del 22 de mayo en La Nau forma parte de las celebraciones del 35º aniversario de BCore, el sello barcelonés que publicó los siete elepés de Madee. Six Was Nine -nuestra agencia de booking- se encarga de organizar los conciertos del 20º aniversario de “Orion’s Belt”.

Puedes encontrar las entradas del concierto en nuestra web www.madee.es.’

Escucha ‘Orion’s Belt’ de Madee

Foto Madee: de Paula Bonet