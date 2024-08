Mercury Rev comparten el tercer avance de su regreso

Mercury Rev regresan el 6 de septiembre con Born Horses, disco que publicarán a través de Bella Union. Un disco que viene presentado como una búsqueda de psych-jazz-folk-barroco-ambient que destaca la sofisticada instrumentación de la banda al tiempo que ofrece una nueva y fresca perspectiva poética. Un sonido y una visión iniciados con acordes esqueléticos y arrebatos de autorreflexión, vivos para las nociones y los movimientos del tiempo y la realidad, vinculados de algún modo a su exaltado pasado y, al mismo tiempo, muy diferentes de todo lo que han creado antes…

Ya hemos escuchado «Patterns» y «Ancient Love», ahora llega «A Bird Of No Address», tercer adelanto, del que Grasshopper comenta: «Como escribe Rebecca Solnit (poeta laureada de la esperanza), ‘Los fundamentos de la esperanza están en las sombras, en las personas que están inventando el mundo mientras nadie mira, que aún no saben si tendrán algún efecto’. Para todos los pájaros sin dirección: ¡A volar!».

Escucha ‘A Bird Of No Address’ de Mercury Rev