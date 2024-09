Mogwai comparte el single ‘God Gets You Back’

Mogwai ha lanzado su nuevo sencillo «God Gets You Back», su primer material desde As The Love Continues (2021) y ha anunciado una gira mundial para 2025 que de momento no cuenta con ninguna fecha en nuestro país.

Este es el primer lanzamiento del grupo en 2024, seguido de la presentación del documental Mogwai: If The Stars Had A Sound y su exitoso festival en Glasgow Big City, con entradas agotadas.

La canción, acompañada por un video dirigido por handheldcineclub, combina sintetizadores y percusión dinámica, con una particular colaboración de Barry Burns y su hija de 7 años, quien escribió la letra.

Escucha ‘God Gets You Back’ de Mogwai

La gira de Mogwai

La gira incluirá fechas en Asia, América del Norte, Reino Unido y Europa, con entradas disponibles a partir del 18 de septiembre. Mogwai se asociará con la organización benéfica War Child, destinando una parte de las ventas de entradas a esta causa. Stuart Braithwaite, líder de la banda, expresó su entusiasmo por realizar su primera gira mundial desde la pandemia y presentar sus nuevas canciones.

04 Feb – Amsterdam, Netherlands – Paradiso

06 Feb – Hamburg, Germany – Große Freiheit 36

07 Feb – Copenhagen, Denmark – Vega

08 Feb – Stockholm, Sweden – Fållan

09 Feb – Oslo, Norway – Rockefeller

11 Feb – Berlin, Germany – Admiralspalast

12 Feb – Leipzig, Germany – Taubchenthal

14 Feb – Maastricht, Netherlands – Muziekgieterij

15 Feb – Groningen, Netherlands – De Oosterpoort

17 Feb – Brussels, Belgium – Ancienne Belgique

18 Feb – Antwerp, Belgium – De Roma

19 Feb – Paris, France – Casino De Paris

20 Feb – London, England – O2 Academy Brixton

22 Feb – Leeds, England – O2 Academy

23 Feb – Edinburgh, Scotland – Usher Hall

08 Mar – Bangkok, Thailand – Voice Space

11 Mar – Osaka, Japan – Gorilla Hall

12 Mar – Tokyo, Japan – Zepp Shinjuku

14 Mar – Taipei, Taiwan – Zepp New Taipei

7 Abr – Washington, USA – 9:30 Club

08 Abr – Philadelphia, US – Theatre Of Living Arts

10 Abr – Brooklyn, New York City – Brooklyn Steel

11 Abr – Boston, USA – Paradise Rock Club

13 Abr – Montreal, Canada – Beanfield Theatre

14 Abr – Toronto, Canada – Danforth Music Hall

16 Abr – Detroit, USA – Saint Andrew’s Hall

17 Abr – Chicago, USA – The Metro

18 Abr – Minneapolis, USA – Varsity Theatre

20 Abr – Denver, USA – Ogden Theatre

22 Abr – Salt Lake City, USA – Commonwealth Room

24 Abr – Vancouver, USA – The Commodore Ballroom

25 Abr – Seattle, USA – The Showbox

26 Abr – Portland, USA – Roseland Theatre

28 Abr – San Francisco USA – The Regency Ballroom

29 Abr – Los Angeles, USA – The Bellwether

30 Abr – Phoenix, USA – Van Buren

03 May – Austin, USA – Emo’s

04 May – Dallas, USA – The Echo Lounge