Nine Inch Nails, nuevo cabeza de cartel de Mad Cool

Mad Cool Festival 2025 regresará un año más al recinto Iberdrola Music de Madrid del 10 al 12 de julio de 2025. El festival revelaba hace algunas semanas un cartel repleto de nombres destacados y géneros diversos entre quienes destacan nombres de la talla de Olivia Rodrigo, Iggy Pop y Alanis Morissette.

El festival ha desvelado su programación diaria y ampliado su cartel con la incorporación de Nine Inch Nails, Bad Nerves, Geordie Greep, Chloé Callet y Kingfishr. Además, este año se estrena Brunch Electronik x Mad Cool, una jornada inédita que traerá lo mejor de la música electrónica al festival.

Esta edición dará inicio el jueves 10 de julio con grandes nombres como Kings of Leon, Gracie Abrams, Iggy Pop y Weezer, entre otrxs. El viernes 11 de julio estará liderado por los ya mencionados Nine Inch Nails además de por Noah Kahan, Alanis Morissette y Benson Boone, mientras que el sábado 12 de julio serán Olivia Rodrigo, Justice, Arde Bogotá y Thirty Seconds to Mars lxs que encabezarán el line-up del festival. Lxs ganadorxs de las iniciativas ‘Mad Cool Talent by Vibra Mahou’ y ‘Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou’completarán el cartel, ofreciendo a las bandas y DJs emergentes la oportunidad de presentarse en un escenario de proyección global.

Por primera vez, Brunch Electronik se suma al evento para ofrecer una jornada especial dedicada a la música electrónica el domingo 13 de julio. Reconocido como un referente nacional en música clubbing, Brunch Electronik se distingue por su enfoque inclusivo y por contar con algunos de los DJs internacionales más relevantes. Su participación amplía la propuesta del festival, creando un espacio único para los amantes del género. Las entradas de Brunch! Electronik x Mad Cool estarán disponibles de forma independiente en madcooltickets.com a partir del lunes 27 de enero.

Toma nota del cartel por días de Mad Cool

Entradas para Mad Cool

La venta general de entradas de día empezará el lunes 27 de enero a las 11am en www.madcooltickets.com

Entrada de día general – Desde 89€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – Desde 155€ + gastos distribución.