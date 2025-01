Muere Garth Hudson, último superviviente de The Band

Garth Hudson ha fallecido a los 87 años. El último superviviente de The Band, tras la partida de Robbie Robertson hace dos años, siempre será recordado como el músico más dotado de la legendaria formación.

Nacido en Windsor, Ontario, en 1937, no era simplemente un multiinstrumentista; era un alquimista del sonido. Su presencia en The Band no se limitaba a los teclados; él era el pegamento musical, el arquitecto de texturas que definieron el sonido único del grupo.

Hudson poseía un conocimiento enciclopédico de la música, que abarcaba desde el blues y el country hasta la música clásica y el jazz. Esta vasta paleta de influencias, combinada con su dominio de una amplia gama de instrumentos (órgano Lowrey, piano, acordeón, saxofón, melotrón, entre otros), que le permitía crear paisajes sonoros tan personales, que marcaron un hito.

Su colaboración con Dylan

A finales del verano de 1965, Bob Dylan estaba buscando una banda de respaldo para su primera gira «eléctrica» por los Estados Unidos, tras abandonar momentáneamente la música folk. La colaboración de Hudson con Bob Dylan fue un punto de inflexión tanto para su carrera como para la música popular. Primero como parte de The Hawks, la banda semilla de The Band que acompañó a Dylan en su controvertida gira eléctrica de 1965-66, y luego en las legendarias «Basement Tapes».

En las «Basement Tapes», grabadas en el sótano de una casa en Woodstock, Hudson y el resto del grupo ayudaron a Dylan a explorar un sonido más arraigado en la música americana tradicional. El ambiente relajado y experimental de estas sesiones permitió a Hudson desplegar toda su creatividad y no solo influyó en el sonido de Dylan, sino que también sentó las bases para la posterior paleta de sonidos explorada por de The Band.

Su papel en The Band

Los canadienses The Band se convirtieron en una de las bandas más populares del mundo en los años setenta y en una formación capital para el desarrollo de la americana. Su música era una mezcla de rock, blues, country y folk, y sus canciones poéticas y reflexivas. Entre sus discos más recordados se incluyen The Band (1969), Stage Fright (1970), Cahoots (1971), las versiones de Moondog Matinee (1973), Northern Lights – Southern Cross (1975) o el histórico directo The Last Waltz, editado en 1978 y que recogía su última actuación celebrada el 25 de noviembre de 1976 en el Winterland Ballroom de San Francisco (California). Un concierto que fue grabado por Martin Scorsese y en el que participaron músicos como Neil Young, Joni Mitchell, Muddy Waters, Dr. John, Van Morrison, Ringo Starr, Eric Clapton o Ron Wood. Un documento que es parte importante de la historia de la música contemporánea.

El impacto de Garth Hudson trasciende a The Band, a pesar de que su carrera no se expandió mucho más allá de su separación. Su enfoque único y su capacidad para fusionar lo clásico con lo contemporáneo han influido en generaciones de músicos, desde el rock progresivo hasta el indie. Artistas como Elton John, Ben Folds y Arcade Fire han citado su trabajo como una inspiración.

Descanse en paz.