Nudozurdo avanzan otro tema de su nuevo EP

Nudozurdo anuncian un nuevo EP, No te puedes rendir, grabado en colaboración con Pablo Pulido en Estudio Uno, mezclado por Paul Corkett (reconocido por su trabajo con artistas como The Cure, Björk y Nick Cave), y masterizado por el dos veces ganador del Grammy Brian Lucey (Black Keys, Cage the Elephant, Lizzo), este single canaliza emociones brutales con una elegancia devastadora: en “Cura de Humildad” Nudozurdo esculpe un paisaje sonoro que alterna entre la privacidad emocional y la grandilocuencia épica.

La banda de Leo Materos ha regresado a la vida con Clarividencia, un nuevo trabajo del que decíamos en nuestra reseña: «un disco de largo recorrido que merece las suficientes escuchas para desentramar su tonalidad definitivamente atmosférica y rica en texturas, alejado en buena medida de la tensión y la violencia inmediata de su debut homónimo Nudozurdo (2002), o del descarnado tratamiento de su cima para quien les escribe, Tara Motor Hembra (2011). Podría asimilarse más en cuanto a sonido a su disco más celebrado, Sintética (2008), en tanto en cuanto dicho sonido adquiere un cariz más universal, menos afilado y amenazante, si bien las canciones, lejos de ser de fácil digestión, se enmarañan a través de una belleza difusa y extraña».

Tras «Brutalismán» que contó con la participación de su compañera de sello Alondra Bentley, llega “Cura de Humildad”, un himno a la contradicción humana: a través de metáforas naturalistas y construcciones abstractas, la formación reflexiona sobre el amor en relación con la valentía, creando un discurso sobre la vulnerabilidad que fortalece.

Escucha ‘Cura de Humildad’ de Nudozurdo