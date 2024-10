Nuevo episodio de ‘Desde Asia con Amor y Pop’

En este segundo episodio de la segunda temporada de Desde Asia con Amor y Pop hemos llenado nuestro boeing figurado a tope de keroseno para visitar nada menos que ocho paises para recoger una muestra de buen pop, shoegaze y dreampop.

Canciones largas, como nos gustan y presentador breve.

Visitaremos por primera vez a Vietnam musicalmente hablando y junto a nuestros habituales indonesia, Japón,Filipinas,China y Corea del Sur también lo haremos en Malasia y Tailandia.

En total diez canciones que creo que te sorprenderán por su calidad y por lo poco conocido de algunas propuestas.

Escucha el Ep.2 de la T2 de Desde Asia con Amor y Pop

Suenan:

1. Hoa- Push Man

2. Fazi – Eye in the Sky

3. Peter Andriaan Walandouw – My Superhero Girl

4. 4our – Em

5. Matoki – Ayoko Ono

6. Octopus King – Spectrum

7. Follows -You’ll Be Fine

8. Yuragi – Underneath it All

9. Islands – Islands

10. Sonar en Vela- Home

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

Suscríbete al podcast en este enlace.