Peter Hook & The Light nos visitan con ‘Substance’ de Joy Division y New Order

Peter Hook & The Light ha ampliado su gira, añadiendo nuevas fechas en España para marzo de 2025. La banda ofrecerá conciertos de casi tres horas en los que interpretará en su totalidad los álbumes Substance de Joy Division y New Order, dos recopilatorios emblemáticos lanzados por Factory Records en 1987 y 1988.

El álbum Substance de New Order, lanzado primero en 1987, reúne todos sus grandes éxitos, como «Blue Monday», «Bizarre Love Triangle», «Temptation», «Confusion» y «True Faith», y sigue siendo el disco más vendido de la banda. Un año después, Joy Division lanzó su versión de Substance, que incluye sencillos que no aparecieron en sus discos oficiales, como «Love Will Tear Us Apart», «Transmission» y «Atmosphere». Este álbum ofrece un recorrido por la evolución de la banda, desde «Warsaw» y «Leaders Of Men» hasta «She’s Lost Control» y «Dead Souls», convirtiéndose en uno de los más icónicos de la banda.

Las entradas para los conciertos estarán disponibles a partir del viernes 20 de septiembre a las 10:00 a.m en EclipseGroup.