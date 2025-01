Porridge Radio anuncian su separación y un EP de despedida

Porridge Radio ha confirmado su separación a través de un comunicado en el que anuncian un último EP de despedida y su última gira: “Esta es la última música nueva de Porridge Radio y marca el final de la banda. Las canciones de este EP son una parte importante de Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me, y significan mucho para nosotros. Estamos emocionados de que las escuches.

Esta banda ha sido nuestra vida, ahora somos una familia. Estas giras serán las últimas. Muchas gracias por escucharnos”.

Un nuevo EP titulado The Machine Starts To Sing y que sigue a Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me (Secretly Canadian) y que se publicará el próximo 21 de febrero.

Aunque grabadas durante las sesiones del álbum, las canciones de The Machine Starts To Sing no son recortes ni extras. El EP está repleto de momentos emotivos y destacados en canciones que adquirieron una vida diferente a los temas y paletas sonoras del álbum. El resultado es una instantánea de algunas de las mejores composiciones de la banda hasta la fecha.

Porridge Radio nos visitarán el próximo mes de marzo:

17 de marzo – Barcelona – Razmatazz

18 de marzo – Zaragoza – Sala López

19 de marzo – Madrid – Copérnico

Escucha una de las canciones de su EP