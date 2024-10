Porridge Radio – Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me (Secretly Canadian)

El cuarto álbum de Porridge Radio pasa a formar parte de estos trabajos nacidos del dolor, que terminan convirtiéndose en el bálsamo adecuado para superarlo. Un disco tremendamente visceral que brotó tras un período agotador para la banda, después de giras constantes y el desgaste emocional y sentimental de su líder Dana Margolin.

Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me destapa la inmersión profunda de Margolin en su proceso creativo y curativo, derrochando talento y soltando todo en un estilo de escritura despiadado y autoinculpatorio. Todos los temas fueron antes poemas, finalmente se convirtieron en canciones que capturan el esfuerzo constante por mantenerse a flote, barnizadas de arreglos densos y crecientes. Crudeza para acompañar a la de Brighton en un recorrido desde la desesperación hasta un tenue optimismo que termina imponiéndose.

Grabado en Somerset con el productor Dom Monks, el álbum ofrece buen número de contrastes entre la delicadeza y explosiones de intensidad. Ahí tienen la inicial «Anybody» («No quiero conocer a nadie más»), la nana siniestra «A Hole In The Ground» o esa «God Of Everything Else», donde su voz retumba como un grito desgarrador sobre el fin de una relación, y como un acto de destrucción total, rechazando el papel de víctima para asumir el fracaso: «Después de una relación horrible me sentí como un pedazo de mierda en el zapato de alguien, como si fuera tan poco importante y completamente vacía de cualquier poder que alguna vez tuve. Mintiéndome a mí misma para recuperar ese poder», decía en su hoja de promo. Al final es recuperado como bien documenta «Sick Of The Blues«, donde, aunque persiste el rastro de desesperación en su voz, emerge también un toque de desafío y esperanza.

A lo largo de sus 40 minutos, Margolin lucha con la presión de ser una persona perfecta y equilibrada, rechazando soluciones simplistas y dejando que ese tormento moldee nuevas realidades, aceptando su dolor. Al final consigue entregar el trabajo más redondo de su carrera, que va un paso más allá de Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky (2022) y queda plasmado como lección de vida gracias a seguir su instinto, confiar en sus entorno más cercano y encontrar la forma de hacer música que no la consuma.

Escucha Porridge Radio – Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me