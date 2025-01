Presentamos ‘No Sonamos Mal’ en Fotomatón Bar de Madrid

Hace poco más de un mes llegaba No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras (compra aquí), el nuevo libro de la editorial Muzikalia, que está cerca de agotar su segunda edición.

Dani Vega, Enrique Zamorano y Víctor Terrazas juntan a más de cincuenta artistas para conformar una «ecografía colectiva» como lo define Nando Cruz en el prólogo. Un documento en riguroso presente que tomando a Carolina Durante y el 2018 como punto de partida, tiende un puente entre artistas como Cala Vento, Alcalá Norte, Cariño o Niña Polaca y referentes generacionales anteriores como Triángulo de Amor Bizarro, Viva Belgrado o Kokoshca, construyendo un relato oral que reflexiona sobre cómo las canciones de esta escena abordan las problemáticas de su generación.

Más de 300 páginas donde asoman temas como la precariedad laboral, el reconocimiento del arte como trabajo, la conciliación personal o la brecha de género. Realidades que se topan con valores como la amistad frente a vínculos tradicionales, la solidaridad entre bandas, el rechazo al virtuosismo técnico y una conexión más horizontal con el público.

El próximo viernes 31 a las 20:30 haremos la primera presentación del libro en Fotomatón Bar de Madrid:

Dani Vega, Enrique Zamorano y Víctor Terrazas charlarán con el periodista Héctor G. Barnés (encargado de uno de los prólogos).

Habrá firma de libros, coloquio con los autores, sesiones de DJ. Además, contaremos con alguna que otra sorpresa.

Te esperamos

Participan en No Sonamos Mal: Aiko El Grupo – Alavedra – Alcalá Norte – Anabel Lee – Apartamentos Acapulco – Axolotes Mexicanos – Biela – Biznaga – Cala Vento – Camellos – Cariño – Carlangas – Carolina Durante – Cora Yako – Depresión Sonora – El Buen Hijo – Futuro Terror – Ginebras – Grande Amore – Hinds – Karavana – Kokoshca – La Culpa – La La Love You – La Paloma – La Plata – La Trinidad – La Élite – Lisasinson – Malamute – Marcelo Criminal – Margarita Quebrada – Medalla – Melenas – Monteperdido – Mujeres – Niña Polaca – Parquesvr – shego – Triángulo De Amor Bizarro – Vera Fauna – Viva Belgrado – Vulk – VVV [Trippin’ You] – Yawners… además de Fernando Alfaro – Love Of Lesbian – Sidecars – Dorian – Bunbury y otros.

LA PRENSA HA DICHO:

Segundo mejor libro musical nacional para la revista Mondosonoro

«Un libro armado en torno a los testimonios de 46 jóvenes nombres de nuestra música, destripa los que podemos considerar un fenómeno. Y lo hace extraordinariamente bien» (El Periódico de España)

«Una obra que con ambición y hemeroteca busca entender y explicarnos qué ha sucedido en los últimos años en nuestro país para que tengamos la suerte de estar atestiguando el florecimiento de tantas y tan buenas propuestas» (Dod Magazine)

La generación musical de Alcalá Norte y Carolina Durante se sincera: «Esto va más allá de petarlo» (El Confidencial).

«Es una crónica oral, pero no pura, está contextualizada por vosotros y ese es su principal valor» (Que parezca un accidente – Radio 3)

